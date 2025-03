Comet lève 10 millions d’euros et nomme Laurent Potel à sa tête

Nouvelle tranche de vie pour Comet avec l’arrivée de Laurent Potel en tant que CEO & Chairman et l’annonce d’une levée de fonds de 10 millions d’euros. Déjà investisseur et membre du conseil d’administration depuis 2017, il prend aujourd’hui la direction de l’entreprise pour renforcer son positionnement sur le marché du freelancing destiné aux grandes entreprises.

Ancien cofondateur et CEO de Reezocar, cédé à Société Générale, Laurent Potel apporte une expertise éprouvée dans le développement et la structuration de plateformes à forte croissance. Son arrivée marque la volonté de Comet d’accélérer son développement et de consolider son modèle.

Ce tour de table a été soutenu par les investisseurs historiques Daphni, Otium, FJ Labs et Kima Ventures, rejoints par Founders Future, TOMCAT et plusieurs business angels. Ce financement doit permettre à Comet d’intensifier sa croissance, d’investir dans l’intelligence artificielle et la cybersécurité, et d’élargir son offre pour répondre aux attentes des grandes entreprises et des talents indépendants. Depuis huit ans, Comet s’appuie sur une technologie propriétaire pour optimiser l’adéquation entre freelances et missions en entreprise. Son algorithme, désormais enrichi par l’IA, constitue un levier central de différenciation et un atout stratégique pour séduire de nouveaux clients.

L’entreprise affiche une croissance soutenue, avec un chiffre d’affaires de 80 millions d’euros, et compte parmi ses clients plus de 60 grands groupes du CAC 40 et du SBF.