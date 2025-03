Google oeuvre en coulisse pour éviter son démantèlement / 14 milliards de dollars de subventions fédérales pour Starlink? / 94 millions d’euros pour la startup française Flowdesk

Google cherche à éviter son démantèlement en invoquant la sécurité nationale

Google tente de convaincre le département de la Justice (DOJ) de ne pas imposer de mesures drastiques après sa condamnation pour monopole illégal sur la recherche en ligne. L’entreprise plaide que son rôle stratégique dans l’économie et la cybersécurité américaines justifie une approche plus modérée.

L’administration Biden avait proposé en novembre de contraindre Google à vendre Chrome, à cesser ses paiements d’exclusivité à Apple et à limiter ses investissements en IA. La décision finale sera prise par le département de la Justice après les audiences prévues en avril, alors que Google intensifie son lobbying pour infléchir les sanctions.

Starlink pourrait obtenir jusqu’à 14 milliards de dollars de subventions fédérales

Le département du Commerce américain envisage d’élargir l’accès aux financements publics pour Starlink, le service Internet par satellite de SpaceX. Selon le Wall Street Journal, une modification des règles du programme fédéral de 42,5 milliards de dollars dédié au haut débit rural permettrait d’attribuer davantage de subventions à Starlink, soit entre 6 et 14 milliards de dollars supplémentaires.

Apple défie le Royaume-Uni sur le chiffrement de ses données

Apple a décidé d’élever le débat devant la justice britannique concernant l’injonction l’obligeant à affaiblir le chiffrement de son service iCloud en créant une backdoor. La firme a saisi le Investigatory Powers Tribunal pour faire annuler cette décision émise sous le Investigatory Powers Act de 2016. En réaction, la firme de Cupertino a déjà retiré son option de protection avancée des données au Royaume-Uni.

+ LEVEES DE FONDS

Odeko lève 126 millions de dollars pour renforcer son offre aux commerces alimentaires indépendants

Odeko développe une plateforme de gestion et d’approvisionnement destinée aux cafés, restaurants et commerces alimentaires indépendants. Sa solution permet la centralisation des commandes, l’optimisation des coûts et l’accès à un réseau de fournisseurs locaux et nationaux. Fondée par Dane Atkinson, l’entreprise annonce une levée de 126 millions de dollars en Série E, pour soutenir l’expansion des services, et l’acquisition de nouvelles entreprises, dont Butter Insurance. Gautam Grover (ex-Roland Foods) rejoint Odeko en tant que président et Ken Banas (ex-U.S. Foods) en tant que directeur financier.

Quantexa lève 175 millions de dollars pour renforcer son expertise en IA et analyse de données

Quantexa développe une plateforme d’analyse de données et d’intelligence artificielle utilisée dans la lutte contre la fraude et le blanchiment d’argent. Son outil permet d’exploiter des volumes massifs de données non structurées pour aider entreprises et administrations à améliorer leurs systèmes d’IA.

Fondée en 2016 à Londres par Vishal Marria, Quantexa annonce une levée de 175 millions de dollars en Série F, menée par Teachers’ Venture Growth (TVG) avec la participation de British Patient Capital. Cette opération valorise l’entreprise à 2,6 milliards de dollars.

Dubformer lève 3,4 millions d’euros pour sa solution de doublage par l’IA

Fondée en 2023, Dubformer développe une technologie d’Emotion Transfer, qui reproduit les émotions plutôt que de cloner les voix, améliorant ainsi la traduction des contenus audiovisuels. Déjà adoptée par plus de 200 clients, dont Paramount et Little Dot Studios, la startup hollandaise annonce une levée de fonds de 3,4 millions d’euros en seed, menée par Almaz Capital, avec la participation de s16vc, FinSight et de business angels.

PassEntry lève 6,2 millions d’euros pour accélérer l’essor des pass numériques

PassEntry propose une solution d’émission et de gestion de pass numériques intégrée aux systèmes de paiement (POS). L’entreprise permet la dématérialisation des cartes de fidélité, billets et abonnements via Apple Wallet et Google Wallet. Sa technologie s’intègre aux terminaux Verifone et Ingenico et repose sur un SDK et une API pour la gestion des mises à jour en temps réel.

Fondée en 2019 à Londres par Josh Shepherd et Nico Cary, PassEntry lève 6,2 millions d’euros auprès de Acurio Ventures et Bonsai Partners. La startup compte se développer sur de nouveaux marchés, avec un focus sur l’Amérique du Nord et l’Asie-Pacifique.

