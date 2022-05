North Star : comment identifier les facteurs du succès de votre produit

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

« Quels sont les éléments essentiels qui vont être déterminants dans le succès d’une application ou d’un service ? Quel va être le point critique pour les utilisateurs qui va faire que le produit soit ‘successful’ ou non ? » C’est la question que pose Alexis Hartmann, VP et Country Manager chez Amplitude. Pour la plupart des entreprises, cette question est fondamentale.

Trouver ces éléments revient à trouver sa métrique North Star (NSM), qui permet aux entreprises de bénéficier d’une méthode de travail plus ciblée et d’avoir plus d’impact dans leur travail. « Depuis quelques années, nous avons quitté le monde des pages vues pour s’attacher à créer un contenu digital autour du produit, qui est devenu le centre du revenu des sociétés », explique Alexis Hartmann. « Les équipes produit se sont donc structurées autour des North Star Metric pour comprendre quels étaient les éléments essentiels qui allaient être déterminants dans le succès d’un produit digital ».

Comment s’assurer que l’on mesure les bons éléments ?

Selon le secteur d’activité, la North Star prend des formes différentes, mais reste le but final du produit. « Par exemple, dans l’e-commerce, la North Star va être de mettre un produit dans un panier. Ça peut être, dans le voyage, de concrétiser un projet en réalisant une réservation », ajoute Alexis Hartmann. « Dans 90% du temps, la North Star est liée aux revenus, puisque les produits sont devenus des centres de revenus digitaux ».

Mais une fois la North Star identifiée, comment s’assurer que les chefs de produit mesurent les bonnes choses ? « C’est assez difficile car il faut comprendre quel est le scénario actuel et où est-ce que nous voulons aller, avant de chercher à faire progresser la métrique. Pour cela, il faut des outils de ‘product analytics’, afin de bien comprendre comment les utilisateurs se positionnent et suivre les évolutions ».

