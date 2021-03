Streaming d’applications: cette startup marseillaise lève 1 million d’euros auprès de Sofimac

L’incubateur de la Belle de Mai à Marseille a donné naissance à une nouvelle DeepTech prometteuse. Nothing2Install (ou N2I) vient de lever 1 million d’euros auprès de Sofimac Innovation et Région Sud Invest, avec l’ambition de démocratiser le streaming d’applications.

Pour les développeurs et fournisseurs d’applications, il peut s’avérer difficile de développer des apps qui fonctionnent sur tous les supports et gérer les mises à jour continuellement. Dans ce contexte, Nothing2Install a déployé une solution baptisée 3Dpipe, qui leur permet de « streamer » des applications à partir du cloud, au lieu d’avoir recours au traditionnel encodage vidéo ou d’implanter des cartes électroniques dans les infrastructures cloud.

Ces applications seront ainsi accessibles instantanément, sur de nombreux supports (TV, smartphone, etc), de la même manière que des films ou des musiques sont disponibles de manière instantanée via Spotify ou Netflix. Des technologies similaires sont déployées par Google, Microsoft ou encore Amazon via leurs branches de cloud gaming, mais celles-ci reposent principalement sur les cartes électroniques.

Une «rupture dans les technologies cloud»?

La technologie de Nothing2Install, disponible sous forme de PAAS (Platform as a service), peut s’adresser à de nombreux marchés, notamment aux fournisseurs de contenus, aux acteurs du gaming, de la publicité ou encore de la cybersécurité. Lancé en 2019 au sein de l’incubateur de la Belle de Mai dédié aux startups du secteur des médias, N2I a rejoint cette année Media Lab TF1, le programme d’accélération du groupe TF1 à Station F.

« Après les tests que nous faisons actuellement avec TF1 et un opérateur télécom, cette levée de fonds est une étape importante dans le développement de l’entreprise », commente Sébastien Brulé, CEO de Nothing2Install. « Nous sommes convaincus que de la même façon qu’aujourd’hui le streaming de la musique ou de la vidéo sont omniprésents, le streaming d’applications va lui aussi fortement se généraliser dans les prochaines années. »

Pour Nicolas Boulay, Directeur Associé chez Sofimac Innovation, la technologie de N2I peut « constituer une véritable rupture dans les technologies cloud, fortement créatrice de valeur pour des marchés à fort potentiel tels que la distribution de contenus, la publicité, la cybersécurité ou encore le gaming ».

Nothing2Install : les données clés

Fondateurs: Sébastien Brulé, Vincent Penne, Patrick Fink

Création: 2019

Siège social: Marseille

Secteur : DeepTech

Financement: 1 million d’euros auprès de Sofimac Innovation et Région Sud Invest.