Nvidia : L’IA propulse la société vers une valorisation historique

Dans le cadre d’une présentation de deux heures à Taiwan, Jensen Huang, le PDG de Nvidia Corp., a levé le voile sur une série de produits et services innovants liés à l’intelligence artificielle (IA). Cette annonce a été faite dans le contexte d’une dynamique de marché qui a propulsé Nvidia à la place de fabricant de semi-conducteurs le plus valorisé au monde.

La gamme dévoilée comprend un nouveau design en robotique, des capacités améliorées pour le gaming, des services publicitaires et une technologie de mise en réseau. Le DGX GH200, une plateforme de supercalculateur basée sur l’IA, est particulièrement notable dans cette annonce. Cette plateforme est conçue pour aider les entreprises technologiques à élaborer les successeurs de ChatGPT, avec Microsoft Corp., Meta Platforms Inc., et Google d’Alphabet Inc. en tête de liste des utilisateurs attendus.

Ces annonces confirment la transition de Nvidia, de la fabrication de puces graphiques à une position centrale dans l’expansion de l’IA. Récemment, Huang a présenté des prévisions de ventes impressionnantes pour le trimestre en cours, qui dépassent de près de 4 milliards de dollars les estimations des analystes. Cette dynamique est alimentée par la demande croissante en puces pour centres de données, qui gèrent les tâches d’IA. Cette performance a porté l’action de Nvidia à un niveau record, plaçant l’entreprise à la porte d’une valorisation de 1 trillion de dollars, une première pour l’industrie des semi-conducteurs.

Huang a également souligné les performances de l’IA générative, capable de transformer des mots en différents types de médias. Dans un cas, il a demandé à l’IA de composer une musique correspondant à une ambiance matinale. Dans un autre, il a fourni des paroles que l’IA a transformées en une chanson pop dynamique.

Le partenariat avec WPP Plc a également été mis en lumière lors de cette présentation. Nvidia travaillera avec WPP pour utiliser l’IA et le métavers afin de réduire les coûts de production publicitaire. Une nouvelle offre de mise en réseau, visant à accélérer le débit d’informations au sein des centres de données, a également été annoncée.

La société Nvidia a également dévoilé une nouvelle plateforme de robotique. Cette plateforme aidera les entreprises à concevoir leurs propres robots, ouvrant de nouvelles possibilités dans des secteurs tels que l’industrie lourde, où l’utilisation de robots dans les usines et les entrepôts pourrait être intéressante.

En ce qui concerne les centres de données, la société a présenté le supercalculateur DGX comme un outil essentiel pour satisfaire les besoins en calcul des opérateurs. De plus, Nvidia construit actuellement deux nouveaux supercalculateurs à Taiwan. Enfin, la société prévoit de construire un centre de données en Israël pour démontrer l’efficacité de son système de mise en réseau Spectrum X, acquis lors du rachat de Mellanox Technologies en 2020.