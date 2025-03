Connaissez vous Wheere, la géolocalisation de nouvelle génération ? lauréat du WE INNOVATE 500 2025

Spécialisée dans la géolocalisation ultra-précise en intérieur et en extérieur, Wheere entre en 50ᵉ position du classement WE INNOVATE 500 2025.

Tunnels, parkings souterrains, entrepôts, hôpitaux, bâtiments industriels… plus de 95 % des activités économiques se déroulent en environnement clos, hors de portée des satellites GPS traditionnels. Une carence qui complique la sécurité des interventions d’urgence, entrave la gestion des stocks et expose les travailleurs isolés à des risques inutiles.

Un marché prêt à basculer

L’industrie, la logistique, la défense et les services d’urgence cherchent des alternatives. Selon une étude OpinionWay, près de 50 % des sites industriels ont déjà adopté une technologie de géolocalisation indoor, et 7 décideurs sur 10 jugent ces solutions essentielles. Pourtant, elles restent fragmentées, complexes à déployer et imparfaites : en moyenne, 3,6 technologies différentes coexistent sur un même site pour pallier leurs lacunes.

Wheere : Une rupture technologique

Fondée en 2020 à Castelnau-le-Lez, Wheere développe une technologie inédite, capable d’offrir une géolocalisation ultra-précise, y compris en intérieur et en zones blanches. Contrairement au GPS, son système repose sur des ondes basses fréquences et des algorithmes avancés, traversant les obstacles sans infrastructure lourde.

Des cas d’usage concrets

Sécurité et secours d’urgence : Lors d’une intervention en milieu dangereux, chaque seconde compte. Aujourd’hui, lorsqu’un pompier entre dans un bâtiment en feu, il est difficile de le localiser précisément. Avec Wheere, son équipe peut suivre sa position en temps réel, anticiper les dangers et adapter la stratégie d’intervention. Cette solution est également essentielle pour les militaires opérant en territoire hostile ou les travailleurs isolés dans des environnements à risque.

Logistique et industrie : Dans un entrepôt Amazon, des milliers de palettes, colis et engins de manutention sont en mouvement permanent. Actuellement, la gestion de ces flux repose sur des solutions hétérogènes et souvent imprécises. Wheere permet de localiser chaque élément avec une précision inférieure au mètre, optimisant la gestion des stocks, limitant les erreurs et réduisant les pertes.

Santé et hôpitaux : Dans un établissement de santé, le suivi des patients, du matériel médical et des équipements critiques est un enjeu majeur. La technologie Wheere permet une surveillance continue des dispositifs médicaux, facilitant leur localisation rapide et évitant les pertes inutiles. Elle apporte aussi une solution aux besoins croissants de suivi des patients atteints de pathologies neurodégénératives.

Défense et sécurité : Dans les zones de conflit ou les missions spéciales, le GPS est souvent brouillé ou inopérant. La solution de Wheere offre une alternative robuste permettant aux forces armées de suivre leurs unités avec précision, améliorant ainsi la coordination et la sécurité des opérations.

Une équipe de choc

Derrière Wheere, une équipe de spécialistes alliant expertise en spatial, intelligence artificielle et télécommunications.

Pierre-Arnaud Coquelin , fondateur et CEO, docteur en mathématiques appliquées (ENS-X) et entrepreneur en série. Après avoir fondé Vekia (optimisation de supply chain par IA) et McLloyd (leader français du wearable tracking dans le sport professionnel), il se consacre entièrement à Wheere.

Antoine Carrabin , CTO, ingénieur en télécommunications diplômé de CentraleSupélec. Il a occupé des postes à responsabilité chez EADS Defense & Security, SAGEM Communications et Avantix, et pilote aujourd'hui l'équipe technique de Wheere, spécialisée dans les systèmes radiofréquence.

Pierre Bolzonello, Chief Revenue Officer, ancien cadre du secteur technologique, en charge du développement commercial et des partenariats stratégiques.

Un pari spatial pour une couverture mondiale

Wheere ne s’arrête pas à la géolocalisation terrestre. La startup prévoit de déployer une constellation de 300 satellites d’ici 2030 pour offrir une couverture planétaire indépendante. Un premier lancement de cinq satellites validera la faisabilité de cette ambition.

Une montée en puissance financière

Wheere, qui ambitionne ainsi de devenir « la nouvelle référence mondiale » dans le domaine de la géolocalisation indoor & outdoor, a levé 11 millions d’euros. Accompagnée par la banque d’affaires eCap Partners, spécialisée dans la tech et le digital, elle a su convaincre de grands acteurs du capital-investissement tels que Blast.Club, Sofilaro et Bpifrance, ainsi que des business angels de renom comme Arnaud Frey (fondateur et CEO d’Extia), Adrien Montfort (co-fondateur et CTO de Sorare) et Arthur (producteur et animateur de télévision).

Cette levée de fonds marque une première étape avant un tour de 40 millions d’euros en série A, destiné à financer l’industrialisation de la technologie, le lancement des premiers satellites et l’expansion internationale, notamment avec l’ouverture d’un bureau à Palo Alto.