OKR, KPI, North Star : trop de dashboards tuent l’action

Ils étaient censés clarifier. Ils sont devenus une distraction. Dans de nombreuses startups, les systèmes de pilotage — OKR trimestriels, KPIs hebdomadaires, North Star Metrics affichées en grand dans Notion — ont pris une place disproportionnée. On planifie, on aligne, on score. Mais pendant ce temps, l’exécution ralentit, les arbitrages se figent, et les équipes se réfugient dans les chiffres pour éviter les vrais désaccords. Trop de pilotage tue l’impulsion. Trop de reporting épuise la clarté. Il est temps de poser la question : à quoi sert vraiment un dashboard ?

Une obsession de la mesure qui devient anxiogène

L’intention est toujours saine : donner un cap, partager la transparence, synchroniser l’action. Mais dans la pratique, l’empilement des frameworks produit souvent l’effet inverse. Chacun a ses indicateurs, ses rituels, ses outils. On suit le MRR, la rétention, le NPS, le CAC, l’activation J7, la vélocité produit, le taux de réponse sales… sans toujours comprendre ce qui compte vraiment.

Résultat : les équipes passent plus de temps à commenter les chiffres qu’à résoudre les problèmes qu’ils sont censés refléter. Le pilotage devient une couche de gestion autonome, déconnectée de l’impact réel. Les rituels s’automatisent, les réflexes se routinisent, et l’action se fige dans des métriques vidées de leur sens.

Le faux confort de l’alignement parfait

La généralisation des OKR a renforcé ce biais. Chaque équipe est censée définir ses “objectifs clés”, les cascader, les évaluer. Mais dans les faits, cet alignement parfait est souvent artificiel. Les objectifs sont soit trop vagues (“Améliorer l’expérience utilisateur”), soit trop mécaniques (“+10 % de conversion dans le funnel X”).

On transforme la complexité du réel en indicateurs propres. Et l’on croit avoir progressé parce que tout est balisé. Mais ce confort est trompeur. Il masque les vrais signaux faibles, les arbitrages difficiles, les intuitions non modélisables.

L’entreprise devient pilotée par tableaux croisés, au lieu d’être guidée par le terrain.

Le risque : sacrifier l’audace au pilotage

Trop de mesure tue l’instinct. Dans un environnement incertain, il est parfois nécessaire de tenter une hypothèse non quantifiable. De lancer un produit sans ROI immédiat. De miser sur une vision, non sur une corrélation passée.

Mais dans les organisations sur-pilotées, ce type de pari devient presque impossible à défendre. Tout ce qui ne rentre pas dans la logique des OKR est vu comme hors cadre. Tout ce qui n’est pas mesurable devient suspect. L’entreprise cesse d’explorer. Elle optimise.

Revenir à l’essentiel : quelques indicateurs qui éclairent vraiment

Ce n’est pas la mesure qui est en cause. C’est sa surcharge. Un bon pilotage repose sur peu d’indicateurs, mais très bien choisis. Une North Star claire. Deux ou trois métriques d’impact produit. Un suivi mensuel des revenus. Et surtout, une capacité à relier ces données à l’expérience réelle des utilisateurs.

Le reste est du bruit.

Il vaut mieux suivre trois indicateurs de manière exigeante que vingt de manière routinière. Il vaut mieux discuter des causes que débattre des variations. Et il vaut mieux corriger vite qu’expliquer longtemps.

Quand le pilotage devient un piège

Un dashboard ne fait pas la stratégie. Il l’accompagne. À condition de rester à sa place.

Trop de startups, en quête de rigueur, tombent dans l’excès inverse : celui de l’hyper-pilotage. Elles perdent leur énergie dans la consolidation de métriques, au lieu de l’investir dans l’exécution, l’apprentissage, l’intuition.

Le rôle du CEO n’est pas de tout mesurer. C’est de faire en sorte que ce qui compte soit vu, compris, et traité. Et que les chiffres n’éteignent jamais le mouvement.

Lexique:

OKR

Définition : Méthode de pilotage qui consiste à définir un objectif ambitieux et 2-3 résultats clés pour en mesurer l’atteinte.

Exemple : Objectif : Améliorer l’expérience utilisateur. Résultats clés : (1) Réduire le temps de chargement de 30 %, (2) Obtenir un NPS > 40, (3) Doubler le taux de rétention à 30 jours.

KPI

Définition : Indicateur clé permettant de mesurer la performance d’une activité ou d’une équipe.

Exemple : Pour une équipe marketing, un KPI peut être le coût par lead qualifié (CPL) inférieur à 50 €.

North Star Metric

Définition : Indicateur unique qui reflète la valeur créée pour l’utilisateur et qui guide toutes les équipes.

Exemple : Chez Airbnb, la North Star est « nuits réservées ». Chez Spotify, c’est le « temps d’écoute par utilisateur actif ».

MRR

Définition : Revenus mensuels récurrents générés par les abonnements d’un produit ou service.

Exemple : Une startup SaaS avec 500 clients payant chacun 100 € par mois a un MRR de 50 000 €.

NPS

Définition : Score de satisfaction basé sur une question : « Quelle est la probabilité que vous recommandiez ce produit à un ami ? »

Exemple : Si 70 % répondent 9 ou 10, 20 % entre 7 et 8, et 10 % entre 0 et 6, le NPS = 70 – 10 = 60.

CAC

Définition : Coût moyen pour acquérir un client, incluant pub, contenus, équipe sales, etc.

Exemple : Si vous dépensez 10 000 € pour générer 100 nouveaux clients, votre CAC est de 100 €.

Activation J7

Définition : Pourcentage d’utilisateurs actifs ou ayant réalisé une action clé 7 jours après l’inscription.

Exemple : Sur 1 000 inscrits, 250 reviennent utiliser le produit à J+7 → taux d’activation J7 = 25 %.

Vélocité produit

Définition : Nombre de fonctionnalités ou de “story points” livrés par une équipe produit/tech sur un sprint ou une période.

Exemple : L’équipe produit livre en moyenne 20 story points par sprint de 2 semaines.

Rituels d’équipe

Définition : Réunions et routines structurantes comme les stand-ups quotidiens, weeklies, rétrospectives…

Exemple : Chaque lundi, une équipe growth commence par un stand-up de 15 minutes pour aligner les priorités de la semaine.

Alignement organisationnel

Définition : Cohérence des objectifs et des actions entre les équipes d’une même organisation.

Exemple : L’équipe produit et l’équipe marketing poursuivent ensemble un objectif d’activation utilisateur plutôt que des KPIs isolés.

Signal faible

Définition : Indice ou tendance marginale, difficile à mesurer mais potentiellement révélateur d’un changement important.

Exemple : Une hausse des désinscriptions dans un segment client très spécifique peut signaler un problème de produit naissant.

Dashboard

Définition : Tableau de bord rassemblant les indicateurs clés pour suivre et analyser l’activité.

Exemple : Un dashboard marketing inclut le nombre de leads, le taux de conversion, le CAC et le ROAS.