ONE 2 ONE ECOMMERCE: la startup qui a retenu l’attention de la rédaction de FRENCHWEB.FR

Comme chaque année, ONE TO ONE ECOMMERCE invite une sélection d’une dizaine de startups spécialisées dans l’ecommerce et le retail (à découvrir sur cette page). Parmi cette excellente sélection, la rédaction de FRENCHWEB.FR s’est également pliée à l’exercice de la startup de l’année et nous vous proposons de découvrir celle qui a retenu notre attention :

Le choix de FRENCHWEB.FR 🎯: Kamino Retail vise à répondre aux nouvelles attentes des retailers en matière de retail media, en proposant une plateforme plus flexible et plus complète. Elle entend prendre en charge non seulement la monétisation retail media mais aussi les animations commerciales et les opérations de trade marketing on-site.

Offre bien pensée 📊: La plateforme de Kamino Retail se compose de deux éléments principaux : une plateforme d’adserving multi-formats et un SSP permettant la connexion des retailers à la demande programmatique via des deals privés.

Fondée par des experts du domaine 👩‍💼👨‍💼: L’équipe fondatrice, composée de Elie Aboucaya, Marianne Schneider, Emmanuel Valette et Samir Daoud, cumule une solide expérience du secteur, ayant précédement fondée Storetail, pionnier du display retail media racheté par Criteo en 2018.

Levée de fonds réussie 💰: Kamino Retail a réalisé une levée de pré-amorçage de 1,25 million d’euros, avec la participation de 50 Partners et Better Angle, ainsi que plusieurs investisseurs individuels expérimentés.

Deux premiers matchs gagnés 📈: la startup a mis CRITEO KO lors de l’appel d’offre organisé par VALIUZ ADZ pour AUCHAN.FR qu’elle opère depuis janvier et FNAC DARTY.

Défis concurrentiels 🥊: Kamino Retail doit faire face à une concurrence féroce, notamment de la part de poids lourds bien établis tels que Criteo, ou encore les nouvelles alliances comme celle entre Carrefour et Publicis.

Prochaines étapes 📅: Un second tour de table est déjà envisagé pour le second semestre 2024, à découvrir bien entendu sur FRENCHWEB.FR

Félicitations à tous les autres récipiandaires et au gagnant qui aura lui été sélectionné par le jury de ONE TO ONE ECOMMERCE et que nous vous ferons également découvrir.