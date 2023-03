[One to One Monaco] E-commerce et expérience client en 2023: l’heure de vérité de l’empathie, de l’émotion et du vrai

A l’occasion de la 12e édition du One To One Retail E-commerce Monaco (du 14 au 16 mars 2023), événement phare pour les décideurs du secteur, FrenchWeb a posé son studio webradio pour 2 émissions spéciales start up dans le cadre de Future of Retail & Ecommerce.

En effet, douze jeunes pousses sont présentes au sein du village start up parmi 60 candidates dans le round final mis en place par l’organisateur.

Ce rendez-vous des acteurs e-commerce réunit plus de 2100 participants sur 3 jours, ce qui signe un record a indiqué Sonia Mamin, directrice du 1 to 1 Monaco au micro de FrenchWeb.

Thématique centrale de cette édition, un marché e-commerce « polarisé »

Au cœur des préoccupations du commerce connecté 2023, les investissements en responsabilité sociale de l’entreprise selon l’étude de la FEVAD sur le moral des e-commerçants révélée lors de la première journée du One to One, devant un intérêt majeur pour l’intelligence artificielle, ChatGPT en tête.

La crise faisant et l’inflation en corollaire poussent les acteurs à revoir fortement leurs approches vis-à-vis des clients et des professionnels. L’omnicanalité est de rigueur et l’essor des places de marché devient le nouveau mantra des distributeurs en quête de relais de croissance.

Alors que le smartphone s’impose comme outil aujourd’hui privilégié pour acheter en ligne, la diversification des moyens de paiement s’avère une nécessité pour les acteurs du e-commerce.

Cependant, une contraction du secteur des prestataires de services de paiement – ceux proposant l’affacturage en ligne en première ligne – est attendue dans les prochaines semaines ; certaines entreprises étant fortement exposées financièrement par la faillite de Silicon Valley Bank.

Et l’expérience client dans tout cela en 2023 ? Plus que jamais, la recherche de la satisfaction

Pour cette première matinée webradio au 1 to 1 Monaco, FrenchWeb reçoit 3 fondateurs dirigeants de start up françaises qui démontrent le renouveau post-Covid de la qualité de l’expérience client, exigence qui fait la différence dans le gain de nouveaux clients et leur fidélisation :

Emilie Brossier, CEO et cofondatrice Ekoo, plateforme qui permet d’intégrer des capsules audio pour « raconter » les produits des marques et également recueillir les recommandations vocales des clients. Les capsules audio sont accessibles en magasin et sur les supports de ventes via des QRcode. Effet recherché : accélérer significativement le taux de transformation des internautes qui écoutent ces séquences audio.

Mickael Braconnier, CEO et co-fondateur Dealt : Entreprise établie à Levallois-Perret qui propose aux retailers et e-commerçants des services à domicile comme la livraison, montage, installation, configuration, plantation, entretien, réparation… des produits achetés en magasins ou en e-commerce. A l’heure où l’une des questions phare est de façonner, implémenter et gérer les offres de services à domicile des retailers en marque blanche.

Pierre Latscha, CEO de Onepilot, société de 65 employés qui externalise le support client de plus de 200 e-marchands comme Getaround, Qonto ou Alan. Le service disponible 24/7 prend en charge des canaux clés (chat, mail, téléphone réseaux sociaux) en demeurant flexible tant en termes de plages horaires que de typologie de tickets traités. Objectifs prioritaires : offrir un temps de réponse inférieur à 1 heure 24/7 et réduire significativement les coûts de support client.