Tailwarden lève 2 millions d’euros auprès d’Eurazeo et LaFamiglia

Tailwarden, une startup qui entend simplifier la gestion des infrastructures cloud, lève 2 millions d’euros auprès d’Eurazeo et LaFamiglia, avec la participation de Kima Ventures et de business angels tels que Bertrand Diard ancien CEO de Talend, Julien Lemoine, co-fondateur et CTO d’Algolia, ou encore Sébastien Pahl, co-fondateur de Docker.

Fondé en 2022 par Cyril Allard et Mohamed Labouardy, Tailwarden veut développer un outil simplifiant la mise en place et le suivi des infrastructures cloud. À l’origine, les deux entrepreneurs ont créé un outil open source, Komiser, ayant été téléchargé plus de 2,5 millions de fois depuis sa création en 2019. Fort de cette expérience, ils fondent l’entreprise Tailwarden pour étendre la solution et permettre aux entreprises de combler la pénurie de talents spécialisés.

« Aujourd’hui, il y a une complexification de ces sujets-là qui est exponentielle », explique Cyril Allard, CEO de la startup. « Nous avons cette mission de simplifier quelque chose qui devient de plus en plus complexe ». « Concrètement, notre solution va s’intercaler entre les cloud providers et les utilisateurs. Que vous utilisiez un ou plusieurs cloud providers, nous allons récupérer les données et l’enrichir, la présenter sous un format plus digeste et donc permettre à l’utilisateur de prendre de meilleures décisions, d’avoir une vision à 360 ».

L’entreprise ambitionne désormais de lancer son produit au second semestre 2023 et de le déployer sur les marchés européens et américains. Cette levée de fonds leur permettra principalement de recruter une vingtaine de collaborateurs au dernier trimestre 2023 et plus de cinquante à la fin de l’année prochaine.

Retrouvez l’interview de Cyril Allard, co-fondateur et CEO de Tailwarden :

Création: 2022 Fonds levés: 2 million d’euros CEO: Cyril Allard Valorisation de l’entreprise: NC Nombre de salariés: 8 ARR: NC Actionnaires: Chiffre d’affaires: NC Eurazeo

LaFamiglia

Kima Ventures

Business Angels Résultat net: NC