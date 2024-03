One to One Retail E-commerce Monaco : L’IA à la conquête de la vente en ligne

Comment l’IA générative révolutionne le e-commerce aussi bien dans la création de contenus, marketing digital que dans la relation client et les fiches produits, les assistants virtuels (bots), la recherche sur Internet… pour viser l’amélioration de la performance ? Quelles sont les limites actuelles de l’IA ? Comment le feed-back client apporte plus que jamais un plus aux commerçants et e-commerçants ?

FRENCHWEB.FR a posé ses micros du 12 au 14 mars 2024 au 1 to 1 Retail E-commerce Monaco, évènement phare annuel du secteur, 13e édition, qui a battu un record de participation avec 2200 participants dont 1150 invités. 183 partenaires exposants étaient présents ainsi que 20 startups de l’écosystème.

Connaissez vous Connaissez vous la DATAROOM de FRENCHWEB.FR notre base de données de startups et sociétés innovantes françaises: informations clés, fonds levées, chiffres d'affaires, organigramme, axes de développement. Accédez aux informations que nous avons collecté concernant plus de 1000 sociétés

Thématique de cette édition : « Sous pression, un commerce créatif et exigeant ! » relatif aux tensions économiques actuelles, à l’inflation et au contexte international géopolitique.

Ce rendez-vous a réuni 34 % de nouveaux exposants avec l’amélioration de l’expérience client et in fine un meilleur taux de transformation et de conversion, de capitaliser sur la valeur client.

Le pragmatisme est de mise en matière de priorités aujourd’hui pour le e-commerce. La RSE est toujours dans le top 3 des préoccupations des e-commerçants avec des investissements également en haut du panier pour la communication, le marketing digital et la publicité. L’acquisition, la fidélisation et la connaissance client sont toujours au coeur des feuilles de route des décideurs.

Sans oublier un village startups du 1 to 1 a grandi de 12 jeunes pousses présentes l’an dernier à 20 en 2024 sélectionnées parmi 70 candidatures avec des offres diversifiées.

Nous donnons la parole à des partenaires de cette édition qui échangent sur les thématiques du moment pour la vente en ligne : l’intelligence artificielle générative en tête mais également la préoccupation client à 360 degrés.

Invités de cette émission spéciale :

EKOO, plateforme qui permet facilement d’intégrer des capsules audio sur les fiches produits des sites e-commerce et de service pour raconter ses produits et recueillir des avis vocaux des clients et ambassadeurs. La startup lilloise a gagné le prix du jury du One to One Retail E-commerce 2023 et a depuis lors vivement accéléré son développement. Ekoo a rejoint à la rentrée l’accélération La Maison des Startups de LVMH (à Station F, Paris) suite au concours des LVMH Innovation Awards ce qui lui a permis également de pouvoir conquérir de nouveaux clients aux États-Unis (comme L’Occitane) et au Canada. La jeune pousse évoque l’intérêt d’intégrer un accélérateur et ce que cela apporte. Comment Ekoo se positionne vis-à-vis de l’IA ? Un intérêt affirmé et des projets en cours.

BREVO, entreprise française, avec une offre CRM globale, qui compte plus de 500 000 clients aujourd’hui pour 150 millions d’EUR de chiffre d’affaires, dévoile la plateforme Brevo Commerce Suite : un produit avec un fonctionnement natif, intégré et intuitif, avec la possibilité de se saisir de chacun des modules. Société qui se définit comme venant du « produit » avec une historicité sur les clients PME met aujourd’hui sa proposition à disposition des grands groupes.

Ces dernières années, l’offre de Brevo s’est construite avec des acquisitions d’entreprises qui se sont très bien passées, chaque entité apportant son expertise propre. Quant à l’IA pour Brevo, elle répond à bien des problématiques dont la lutte contre la fraude, l’intégration du prédictif….

CYBERCITÉ ISOSKÈLE, société de web marketing dédie son offre à optimiser les sites web des clients à la fois sur des briques techniques SEO, le contenu (avec l’intelligence artificielle générative) et le pilotage de campagnes payantes (SEA, réseaux sociaux…). L’agence créative St Johns d’Isoskèle travaille déjà auprès des marques avec de l’IA générative.

Chez Cybercité, l’IA générative permet de réhausser la stratégie des clients sur les contenus. Avec plus de 1000 de R&D en interne, des outils ont été développés pour permettre aux clients de creuser leur champ et clusters sémantiques dans des environnements privés (« SafeGPT »).

Un réel plus : l’ensemble des 400 collaborateurs de l’entreprise sont formés à l’IA générative durant 6 mois via plus de 40 cours pour pouvoir « prompter » et accompagner les clients.