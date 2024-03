[SEED] 3,7 millions d’euros pour REBRAIN afin de combattre la maladie de Parkinson

RebrAIn développe une technologie de ciblage précis pour la Stimulation Cérébrale Profonde (SCP) grâce à un algorithme basé sur l’Intelligence Artificielle et un registre collaboratif de données de santé. Cette innovation vise à identifier efficacement les zones du cerveau à traiter, simplifiant et standardisant la SCP. Elle réduit les risques et rend la procédure moins traumatisante, permettant ainsi à un plus grand nombre de patients dans le monde d’être traités.

🌍 Seulement 3% des patients éligibles à la stimulation cérébrale profonde pour la maladie de Parkinson sont opérés dans le monde, en raison de la complexité, des risques et des coûts élevés de la chirurgie.

🚀 Porté par Emmanuel Cuny et Nejib Zemzemi, REBRAIN propose une solution innovante pour standardiser, simplifier et réduire les risques et coûts de la chirurgie.

🧠 Utilisation d’une technologie brevetée de ciblage basée sur l’intelligence artificielle pour prédire les zones optimales à stimuler.

💻 Logiciel « OptimDBS » permettant une planification chirurgicale précise grâce à une base d’apprentissage continue et des données cliniques.

✅ Obtention du marquage CE et autorisation de la FDA, déjà utilisé dans 55 centres mondiaux.

💶 Tour de table de 3,7 millions € mené par Karista, avec participation de Nouvelle Aquitaine CO-Investissement (NACO) et investisseurs existants, pour accélérer le développement commercial international. Soutenu par la SATT Aquitaine avec un fonds de maturation de 171 k€, et incubée chez chrysa-link.

🏆 REBRAIN est classé 459eme dans le FRENCHWEB 500 STARTUP 2024

