[Oui Are New York] Guillaume Lacroix (Brut): le plus gros média vidéo du monde

Le plus gros média vidéo du monde.

Vous avez forcément déjà vu une vidéo de Brut sur Facebook, Snapchat, Instagram ou TikTok.

300 millions de personnes voient les vidéos de Brut à travers le monde chaque mois 😳.

Guillaume Lacroix a passé 10 ans chez TF1 avant de monter Brut avec ses 3 acolytes, Laurent Lucas, Renaud Le Van Kim et Roger Coste, avec comme vision de réinventer la consommation de news grâce à un format de vidéo courte. Et ça marche très très fort. Guillaume vient de s’installer à New York pour accélérer le business ici après une levée de fonds de 40 millions de dollars.

Fascinante aventure où l’on parle notamment des médias, de l’avenir de la TV et des réseaux sociaux.

Enjoy 🎧

Le correspondant

Présent depuis plus d’une décennie à New York, Ilan Abehassera est un observateur privilégié de la Tech américaine sur la côte Est. Parti s’installer outre-Atlantique après ses études à Marseille et son passage à Euromed Marseille (désormais Kedge Business School), l’entrepreneur français a fait ses preuves à New York en lançant en 2008, alors que la crise économique ravage les États-Unis, la start-up Producteev, qui permet de gérer des projets et des équipes sur plusieurs plateformes.

Aux États-Unis, Ilan Abehassera s’est également fait remarquer avec sa chronique Pomme-I pour FrenchWeb et des apparitions sur BFM Business. Désormais, l’entrepreneur est impliqué dans Willo, une start-up qu’il a co-fondée en 2017 pour améliorer l’efficacité du brossage de dents. Depuis New York, il assiste à l’arrivée massive des start-up françaises aux États-Unis. Alors que la Silicon Valley a longtemps concentré toute l’attention, les entrepreneurs français et européens se tournent de plus en plus vers la côte Est et New York, qui devient le nouveau pôle d’attraction de la Tech américaine.