OVHcloud Startup Showcase France c’est demain!

C’est le retour du Startup Showcase France d’OVHcloud dont FRENCHWEB.FR est le partenaire media.

L’occasion de découvrir une sélection des meilleures startups de l’écosystème et d’échanger sur les tendances 2024.

Une après midi menée tambours battants par Fanny BOUTON, Startup Program Leader d’OVHcloud. L’occasion d’échanger sur les parcours de différentes startups notamment SMARTGARANT, ASSYSTO, ALTOVIZ, 1km à pied ou encore LEVIIA.

Avec Cédric Ingrand nous plongerons dans les coulisses de l’émission Qui veut être mon Associé, qui recevra Olivier d’Avesnes, CEO de WHATIZIS

Face à l’aridité de l’investissement, nous approfondirons ce qui a changé en matière de levée de fonds lors d’une session spéciale avec Stephanie Hospital (ONERAGTIME), Julien David Nitlech (IRIS CAPITAL) et Alexis du Pelloux (XANGE), une session pour mieux comprendre comment les fonds d’investissement se sont reconfigurés face à la crise, et ce qui est désormais clé dans son processus de levée de fonds.

Jean Louis Quéguiner, le CEO de GLADIA, et Laurent Daudet, le CEO de LIGHT ON nous dresserons la perspective en matière d’IA et comment l’intégrer efficacement.

Une session « Comment parler au média » animée à nouveau par Cédric Ingrand, décodera les règles du jeux, pour vous aider à mieux échanger avec les journalistes.

Une séquence TOOLBOX pour découvrir les meilleures solutions de startups au service des autres startups

Et bien entendu les Startups Awards, pour découvrir le millésime 2024!

Nous cloturerons ce Startup Showcase 2024 à la Felicita pour un moment que l’on espère le plus convivial possible!

