Le Slip Français et 1083 souffrent / Mike BUTCHER enquète sur l’écosystème Frenchtech / Connaissez vous INSTADEEP?

La Normandie en force VivaTech 2024 avec 18 startups

18 startups normandes ont été sélectionnées pour représenter la région à l’édition 2024 de VivaTech (du 22 à 25 mai) à Paris Porte de Versailles, grand-messe de la Tech sous la marque WE ARE NORMANDY. Elles présenteront des innovations variées allant de l’écologie avec MAGMA, spécialisée dans la culture durable de macroalgues, à la réduction de l’empreinte carbone avec GREENOCO, qui optimise les sites web. En Deeptech, TOUWI intègre une technologie de détection de mouvement in situ à des capteurs industriels ; TAO PERFORMANCE supervise et optimise des installations électriques équipées de batteries au lithium.

En MedTech, GENEXPATH propose des avancées dans le diagnostic du cancer. D’autres, comme BLOKKUS en cybersécurité, présentr des solutions de détection de phishing. L’HandiTech FEELOBJECT améliore la mobilité pour les personnes malvoyantes avec des plans tactiles innovants. Ces startups bénéficieront d’un soutien logistique et promotionnel complet pour maximiser leur impact lors de cet événement clé.

Le Slip Français et 1083 souffrent Symboles du renouveau de la mode du fabriqué en France qui ont vécu une forte accélération de leur activité, nées dans les années 2010, les digital native vertical brands (DNVB) LE SLIP FRANÇAIS et 1083 sont 2 marques qui luttent pour surnager. Celles-ci ont basé leur communication et leur marketing sur une image de marque forte portées par des récits (storytelling) avec une communication accentuée en ligne et sur les réseaux sociaux. Elles doivent aujourd’hui affronter la concurrence féroce d’acteurs en ligne chinois de la fast fashion chinoise Temu et Shein, le succès de la seconde main et la contraction du pouvoir d’achat chez les consommateurs français. Le Slip Français se doit ainsi de casser ses prix de près de 40 % avec une activité qui faiblit de 10 % par an. Fin 2023, l’atelier Tekyn, responsable de la découpe de 50 % des jeans de la marque 1083, a été mis en liquidation judiciaire. La direction de 1083 indique avoir fait son « pire exercice » en 2023 avec des fonds déjà investisseurs qui vont se retirer (exercice normal). Fortement liés à la filière des DNVB et de leurs enjeux industriels et commerciaux, la filière des ateliers textiles du fabriqué en France a du mal à remplir ses carnets de commande. Kinéis lance la production en série de nanosatellites KINÉIS, acteur émergent du secteur spatial français (NewSpace), a franchi une étape majeure en entrant dans l’industrialisation de sa constellation de 25 nanosatellites, seulement 4 ans après une levée de fonds de 100 millions d’EUR. Cette production, assurée par Hemeria, leader des petits satellites, se déroule dans une salle blanche dédiée, où un satellite est désormais fabriqué chaque semaine. Grâce à cette avancée, 10 nanosatellites peuvent être produits pour le coût d’un seul satellite traditionnel, une innovation qui promet de révolutionner la connectivité globale pour l’Internet des Objets (IoT) en offrant des transmissions de données en quasi-temps réel, à faible débit et consommation énergétique. SACRE BLEU L’une des stars du journalisme tech, Mike BUTCHER, Grand Reporter chez TECHCRUNCH s’est mis en chasse d’informations sur l’écosystème français. Dans un tweet publié en fin de semaine, il indique: “Je viens de prendre conscience qu’il y avait pas mal de luttes intestines qui éclatent parmi les investisseurs technologiques français. Les souscripteurs de fonds sont furieux contre les sociétés d’investissement. Les partenaires de capital-risque se dénigrent mutuellement, publiquement et en privé. Des idées ? Je suis là pour vos commentaires hors enregistrement et sources d’informations mike@techcrunch.com” TikTok Notes : Tentative d’expansion dans un marché saturé TIKTOK lance TikTok Notes, une nouvelle application centrée sur le partage de photos, actuellement en test limité en Australie et au Canada. Cette initiative intervient à un moment où l’usage de TikTok commence à stagner, tandis que celui des Reels d’Instagram augmente. Plus de 400 adultes en ligne au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni ont partagé leurs ressentis via un sondage de Forrester, révélant un intérêt partagé pour TikTok Notes. Environ 50 % des utilisateurs de TikTok sont intéressés par cette alternative potentielle à Instagram, tandis que l’autre moitié reste fidèle à Instagram pour le partage de photos. Cette division reflète les incertitudes entourant l’avenir de TikTok aux États-Unis, où une nouvelle législation pourrait menacer son devenir + EN BREF

La COMMISSION EUROPÉENNE a confirmé, le 18 avril, qu’iMessage, Bing, Edge et Microsoft Ads ne seront pas soumis aux règles du Digital Markets Act (DMA), en raison de leur faible popularité en UE. Les services de Microsoft, notamment Bing avec moins de 5 % des recherches en ligne et Edge avec 5,8 % de part de marché des navigateurs en 2022, ne rivalisent pas avec les géants comme Google ou Meta. Néanmoins, l’intégration de l’IA pourrait renforcer la compétitivité d’Edge, la Commission restant attentive à ces évolutions. Prochaines évaluations prévues le 13 mai. TIKTOK travaille sur une nouvelle fonctionnalité utilisant l’IA pour cloner la voix des utilisateurs en seulement 10 secondes. D’après des informations du site TheSpAndroid, qui a analysé le code de la dernière version de l’application, cette fonctionnalité serait en développement sous le nom de TikTok Voice Library. Les utilisateurs pourront enregistrer leur voix via l’interface de l’application, qui transformera ensuite cet enregistrement en une version IA utilisable avec la synthèse vocale dans les vidéos TikTok. Bien que la fonctionnalité ne soit pas encore disponible, TikTok assure que la voix clonée restera privée et pourra être supprimée à tout moment. La start up VERKOR démarre une vaste campagne de recrutement pour sa future méga-usine de batteries à Dunkerque. Ce projet à 2,5 milliards d’EUR, qui prévoit une production de 16 GWh/an dès 2025, créera 1 200 emplois en CDI d’ici 2027, avec 300 postes dès 2024. Cette initiative suit une levée de fonds réussie de 850 millions d’EUR en 2023. La plateforme de messagerie TELEGRAM devrait atteindre le cap d’un milliard d’utilisateurs cette année, selon son co-fondateur Pavel Durov. Actuellement avec 900 millions d’utilisateurs mensuels, Telegram est la 6e application la plus utilisée au monde. La popularité de Telegram, fondée en 2013 et basée à Dubaï, est attribuée à ses fonctions de messagerie de groupe, son niveau de confidentialité et son cryptage de bout en bout. GOOGLE met fin à une clause contractuelle de 2019 exigeant que ses fournisseurs et entreprises de recrutement aux États-Unis versent à leurs employés un salaire horaire minimum de 15 dollars, ainsi que la fourniture d’une assurance santé.



Le Campus Cyber Bretagne voit le jour La Bretagne intensifie son engagement en cybersécurité avec la création de l’association CAMPUS CYBER BRETAGNE, le 26 avril à Lannion. Regroupant 160 entreprises, 8 000 professionnels, et 3 500 étudiants, ce projet vise à positionner la région comme un leader européen de la cybersécurité. Le Campus, résultat de 18 mois de collaboration entre l’État, la région, plusieurs collectivités locales, des entreprises et établissements de recherche et de formation, a pour objectifs d’accroître la croissance économique locale, d’améliorer la recherche et l’innovation, de diffuser les connaissances en cybersécurité à travers la société, et de répondre aux besoins croissants en compétences spécialisées. Avec cette initiative, la Bretagne rejoint les 1res régions françaises labellisées par le Campus national cybersécurité. Réforme du travail et cybersécurité : Une mise en œuvre hâtive aurait provoqué la fuite majeure chez France Travail La loi Plein Emploi, promulguée en décembre 2023, visant à refondre le marché de l’emploi français, a entraîné une grave fuite de données chez France Travail en mars 2024 selon nos confrères de CIO Online. L’ouverture des systèmes informatiques de l’ancien Pôle Emploi à Cap Emploi, pour favoriser le partage des données et l’interopérabilité, a été exploitée par des cybercriminels. Ces derniers ont détourné des comptes d’utilisateurs Cap Emploi pour accéder et exfiltrer les données personnelles se limitant à 1 à 1,5 million de comptes (parmi 43 millions de personnes), incluant noms, numéros de sécurité sociale et coordonnées. Cette intrusion massive résulterait de la mise en œuvre précipitée de la réforme, sans mesures de sécurité adéquates comme la segmentation des données ou l’authentification multifacteur, qui n’ont pas été mises en place à temps. La gestion des données sur 20 ans, exigée par la loi, a également amplifié les risques. Malgré des alertes précoces sur les vulnérabilités, les mesures nécessaires auraient été négligées. La menace quantique sur la cybersécurité mondiale Les ordinateurs quantiques, encore en phase de développement, pourraient un jour compromettre le chiffrement à clé publique, essentiel à la protection des données numériques globales. L’avènement de cette technologie, souvent évoqué sous le terme de Q-Day, signifierait une capacité à briser des algorithmes sécurisant des secrets d’État, des transactions en ligne, ou même le système GPS. L’expertise en informatique quantique, qui manipule des données à un niveau moléculaire pour résoudre rapidement des problèmes complexes, rendrait obsolètes les systèmes de sécurité actuels. Face à cette potentielle révolution, des efforts sont en cours pour développer le chiffrement post-quantique, résistant à ces nouvelles capacités de calcul. Le National Institute of Standards and Technology (NIST) aux États-Unis a ainsi initié un projet il y a 8 ans, sélectionnant avec prudence 4 propositions de chiffrement parmi 82, visant à établir les normes futures. Ce projet international inclut des contributions significatives de chercheurs français, parmi lesquels l’algorithme Falcon, basé sur des concepts géométriques complexes. La France, à travers des entités comme Thales et diverses startups, participe activement à cette course, contribuant à sécuriser les communications futures contre les attaques quantiques. Cette initiative est cruciale, car, même si la création d’un ordinateur quantique assez puissant pour briser les chiffrements actuels n’est pas garantie à court terme, les enjeux de sécurité nationale et économique poussent à préparer des défenses efficaces dès maintenant. + NUMBERS Avec notre partenaire Sellsy, solution française de gestion commerciale et financière.

Gestion des données consommateurs Selon une étude récente de SOTI, 76 % des consommateurs expriment des inquiétudes quant à la saisie de leurs données personnelles en ligne ou via des dispositifs en magasin, reflétant une défiance générale envers les méthodes de collecte de données employées par les retailers. Cette méfiance est exacerbée par la peur de la fraude financière et de l’usurpation d’identité, chaque risque préoccupant 35 % des consommateurs. En outre, 34 % des répondants craignent l’utilisation des appareils en magasin en raison des risques de fuite de données personnelles. Malgré ces appréhensions, 39 % reconnaissent que ces technologies peuvent améliorer leur expérience d’achat. Cette situation souligne le défi pour les distributeurs de balancer commodité et sécurité pour restaurer la confiance des consommateurs. + LEVEES DE FONDS Avec notre partenaire Junto, professionnalisez l’acquisition de clients et de prospects plus rapidement.

Vogo sécurise 5 millions d’EUR pour dynamiser sa stratégie TaaS

VOGO, spécialisée dans les solutions audio et vidéo, a lancé une augmentation de capital de 5 millions d’EUR pour renforcer sa transition vers le modèle « Technology as a Service » (TaaS). Cette stratégie vise à augmenter les revenus récurrents via des contrats de 3 à 5 ans. Avec des souscriptions couvrant 75 % de l’opération, Vogo bénéficie du soutien d’investisseurs tels que les footballeurs Aurélien Tchouaméni, Achraf Hakimi et Raphaël Varane. L’opération, prévue du 18 avril au 2 mai, pourrait atteindre jusqu’à 5,83 millions d’EUR si l’option d’extension est exercée intégralement.

Mobilisation financière pour la protection de la Méditerranée

Lors de la conférence « Our Ocean 2024 » à Athènes, la FONDATION PRINCE ALBERT II de Monaco (avec Conservation Collective, Critical Ecosystems Partnership Fund, Global Environnement Facility, Oceans 5, Pew Bertarelli Ocean Legacy, Segré Foundation, Thalassa Foundation, The MedFund, Shark Conservation Fund et des donateurs de la Med Donors Roundtable) a annoncé un engagement financier majeur pour la protection de la mer Méditerranée sous la forme d’une levée de fonds. Plus de 60 millions d’EUR seront investis au cours des 5 prochaines années pour atteindre l’objectif de protéger 30 % de la Méditerranée d’ici 2030. Cet engagement fait partie d’un plan plus large nécessitant plus de 260 millions d’EUR avec différents appels à projets. Actuellement, seulement 8,33 % de la Méditerranée est protégée, et moins de 0,23 % bénéficie d’une protection stricte. L’initiative vise non seulement à augmenter les zones protégées mais aussi à améliorer la gestion des aires marines existantes pour contrer les menaces telles que le chalutage de fond et la pollution.

La proptech ZEFIR vient de boucler une nouvelle levée de fonds de 11 millions d’euros.

vient de boucler une nouvelle levée de fonds de 11 millions d’euros. PAYFLOWS qui veut créer une nouvelle génération d’ERP annonce un tour de table de 25 millions d’euros.

LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER

La startup spécialisée dans la gestion des dépenses RAMP a levé une extension de série D de 150 millions de dollars, portant sa valorisation à 7,65 milliards de dollars, inférieur à celle de 2022 l’évaluant 8,1 milliards de dollars.

ACQUISITIONS

MIDAS, une plateforme permettant aux utilisateurs en Turquie d’investir dans les actions américaines et turques, vient de boucler un tour de table 45 millions de dollars en série A.

Santé : Terrain de jeu des startups françaises devenues géantes

Le secteur de la e-santé a été transformé par des entreprises comme DOCTOLIB, qui est devenue une référence avec une valorisation de 5,8 milliards d’EUR. Ayant levé 500 millions d’EUR en 2022, Doctolib s’est imposé en organisant la vaccination et le dépistage lors de la pandémie, avec 50 millions d’utilisateurs en France. De son côté, ALAN, valorisé à 2,7 milliards d’EUR après une levée de 183 millions en 2022, se distingue par son approche innovante de la mutuelle numérique. Ces « licornes » de la e-santé ont su tirer parti de modèles de croissance adaptés à un environnement hautement réglementé et bénéficier de la digitalisation accélérée durant le Covid-19 ainsi qu’à un time to market idoine, tout en préparant des stratégies ambitieuses comme l’entrée en bourse pour Doctolib et l’expansion des services de prévention pour Alan.

Les fintechs françaises marquent leurs territoires

En France, les fintechs continuent de gagner du terrain, représentant désormais un tiers des entreprises valorisées à plus d’1 milliard d’euros, les fameuses licornes. Parmi les exemples notables, on trouve YOUNITED, QONTO et SPENDESK, qui se démarquent par leur impact significatif sur les services financiers et le renouvellement de la relation client. Younited, spécialisée dans le crédit à la consommation, compte 550 employés et a levé 350 millions d’EUR depuis sa création en 2011. Qonto, qui offre des services bancaires dédiés aux professionnels, a établi une base solide de 450 000 clients grâce à ses solutions bancaires intégrées et accessibles. Spendesk, orientée vers la gestion des dépenses d’entreprise, gère actuellement les transactions de 5 000 clients et se concentre sur l’amélioration des processus financiers internes. Ces entreprises illustrent bien la capacité des fintechs françaises à innover et à se développer en complément du secteur bancaire traditionnel.

Quaterra ambitieux d’ici 2025

L’entreprise QUATERRA, anciennement connue sous le nom de Bio Conquête, entre dans une phase ambitieuse de développement avec l’objectif de doubler son chiffre d’affaires pour atteindre 100 millions d’EUR d’ici 2025. En 2022, Frédéric Jousset (cofondateur de Webhelp) a pris le contrôle de Bio Conquête. Le groupe, spécialisé dans l’agriculture et la transformation agroalimentaire (3 fermes et 5 PME), mise sur la digitalisation et l’expansion à l’international pour stimuler sa croissance. Nicolas Mosser, président de Quaterra, met en avant la rénovation industrielle avec l’intégration d’un logiciel ERP en 2025 et des mesures de sobriété énergétique, dont l’installation de panneaux solaires. De plus, l’entreprise renforce sa responsabilité sociétale en intégrant de nouveaux critères d’achat et en adoptant une approche entreprise à mission pour toutes ses filiales dès 2024.

SALESFORCE met fin à ses discussions pour acquérir l’entreprise de gestion de données cloud, INFORMATICA, en raison de désaccords sur les conditions de l’opération.

JEAN-BAPTISTE SCIANDRA devient CEO de Shine, établissement de paiement français, après avoir été directeur marketing de la fintech depuis 2021. FANTA COULIBALY DUTEÏS est nommée directrice générale de Shine. Elle en était Chief Financial Officer depuis 2021. Les 2 fondateurs, Nicolas Reboud et Raphaël Simon, fondateurs de la fintech française, quittent cette aventure entrepreneuriale.

Deux nominations chez Open Bee, éditeur de solutions de gestion électronique de documents : MARC BALLEYDIER et EWAN GLEN comme codirecteurs généraux. Balleydier, fondateur d’Open Bee, prendra en charge les secteurs de l’innovation et du delivery, englobant le développement, les services avant-vente, ainsi que l’installation et le support. Glen, précédemment directeur du développement international chez Sages Informatique, se concentrera sur la stratégie marketing, commerciale et le développement des affaires, tant en France qu’à l’international.

PATRICE BIGEARD est promu fonctionnaire de sécurité des systèmes d’information (FSSI) des ministères chargés des affaires sociales. Il était jusqu’alors FSSI adjoint. Il succède à ce poste Jean-François Parguet qui devient chargé de mission à la direction générale de l’Agence du numérique en Santé (ANS). Bigeard a été délégué à la sécurité sur l’Île-de-France de 2015 à 2021 à l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).

NOURDINE BIHMANE, ex-directeur général d’Atos, a été recruté au même poste de directeur général chez Konecta, un leader espagnol dans le secteur des centres d’appels, également prestataire pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

YVES CABANAC a été nommé directeur général France de Plug and Play, une plateforme dédiée à l’innovation et à l’entrepreneuriat. Il était jusqu’alors directeur global des ventes et partenariats pour la transformation digitale chez HP Inc à Barcelone. À Plug and Play, il s’attachera à stimuler la croissance des startups par le biais de ressources, de mentorat et de développement de partenariats stratégiques.

JEAN-FRANCOIS CALVO, originaire de Lyon et possédant une expérience en conseil, investissement et entrepreneuriat, rejoint l’Entreprise du Futur en tant que Business Leader. Il est chargé de développer et animer la communauté de dirigeants à travers le service Leaders en Action. AINA VERRIÈRE, avec plus de 10 ans d’expérience dans l’événementiel Lyonnais, a pris en charge la responsabilité événementielle au sein de l’organisation, orchestrant divers événements, dont le congrès annuel de l’Entreprise du Futur.

JEAN-LAURENT COSTEUX devient Director of Technology Operations d’Orange Business. Diplômé de Telecom Paris, il est entré chez France Télécom en 1999 puis a exercé chez Orange Labs avant d’occuper des postes à responsabilité chez Orange puis chez Orange Business depuis 2021.

+ BOOKS

L’innovation digitale au service de votre marque (par Marion Scala) chez DeBoeck Supérieur

Responsable Hi’Tech Luxury chez Micropole, Marion Scala explore les complexités de l’innovation digitale dans le contexte des marques de luxe et de beauté. Ce livre présente un approche pratique sur la manière d’allier Tech et créativité pour améliorer l’expérience client. Scala y développe une méthodologie spécifique, nommée la « mission aux 3 images », qui sert de feuille de route pour intégrer les innovations digitales (en 30 étapes) dans les pratiques d’entreprise.

Ce guide est structuré autour de l’implémentation des technologies tout en assurant une transition douce pour les équipes internes et les clients. Il détaille des stratégies pour développer l’intuition numérique des équipes, préparer les structures à des transformations significatives, et maintenir la confiance à travers tous les niveaux de l’organisation ; un vrai mode d’emploi pour des projets pilotes !

En outre, Scala partage des études de cas et des exemples de sa propre carrière pour illustrer comment les points discutés peuvent être appliqués concrètement. Le livre se veut donc un outil réaliste pour les responsables et les équipes désireux de naviguer dans le paysage de l’innovation digitale avec assurance et créativité.

