Paris Retail Week 2024 : L’Innovation au Cœur de la 10ᵉ Édition

La 10ᵉ édition de Paris Retail Week, qui s’est déroulée du 17 au 19 septembre 2024 à Paris Expo Porte de Versailles, a une fois de plus affirmé sa place comme l’un des événements majeurs du secteur du commerce en Europe. Sous le thème RETAILIGENCE, l’événement a mis en lumière toutes les formes d’intelligence appliquées au retail, des innovations technologiques à l’adaptation aux nouveaux comportements des consommateurs.

Chiffres clés de l’édition 2024 :

18 000 participants sur 3 jours

sur 3 jours Plus de 850 rendez-vous d’affaires

50 % des visiteurs issus du secteur retail

des visiteurs issus du secteur retail 380 exposants

150 conférences et ateliers solutions

et ateliers solutions 45 startups présentes

présentes 9 innovations awards remis aux entreprises les plus innovantes

Une édition sous le signe de l’omnicanal

Cette année a vu l’intégration d’Equipmag, renforçant ainsi l’offre omnicanale de Paris Retail Week. Ce rapprochement a créé le plus grand événement dédié au commerce physique et digital en un seul lieu, une fusion saluée par les exposants et visiteurs. L’intégration de l’équipement et des solutions digitales pour points de vente a permis de mettre en lumière les innovations technologiques qui façonnent le futur du commerce.

Lancement de programmes exclusifs et innovations récompensées

Le programme VIP Retailers a fait ses débuts, offrant une expérience unique aux top acheteurs du secteur. En parallèle, huit mentors influents, telles que Laura Toledano (Zalando) et Amandine De Souza (Leboncoin), ont animé des conférences sur les grands enjeux du retail et ont remis les prix aux lauréats des Paris Retail Awards. Parmi les lauréats, on retrouve des startups comme Yocuda, Save Your Wardrobe et Humanitics.

Un regard tourné vers l’avenir : NRF Retail’s Big Show Europe

Une des grandes annonces de l’édition 2024 est le lancement, en partenariat avec la National Retail Federation (NRF), du NRF Retail’s Big Show Europe, prévu pour septembre 2025. Ce salon d’envergure européenne réunira des milliers de professionnels du retail et des partenaires commerciaux à Paris, marquant une nouvelle étape dans l’évolution de Paris Retail Week vers un événement mondial.

Avec ces nombreuses initiatives, Paris Retail Week continue de s’imposer comme un rendez-vous incontournable pour tous les acteurs du retail, qu’ils soient issus du commerce physique ou digital. La prochaine édition, avec la participation de la NRF, s’annonce d’ores et déjà comme un événement à ne pas manquer.