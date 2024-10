XFARM lève 36 millions d’euros pour développer l’agriculture régénératrice au moyen de l’IA

Face au changement climatique, à la dégradation des sols et à la pression sur les ressources, les pratiques agricoles sont amenées à évoluer pour répondre aux besoins alimentaires mondiaux de manière plus durable. C’est dans ce contexte que xFarm Technologies, leader européen de la digitalisation agricole, s’impose comme un acteur clé en combinant l’intelligence artificielle avec l’agriculture régénératrice.

L’agriculture régénératrice vise à restaurer les écosystèmes dégradés, à améliorer la santé des sols et à renforcer la résilience des exploitations agricoles face aux perturbations environnementales. Pour cela, xFarm Technologies met à disposition des agriculteurs des outils basés sur l’IA, capables d’analyser les données en temps réel et d’optimiser les pratiques agricoles. L’intégration de la plateforme d’IA géospatiale de SpaceSense, acquise en 2024, permet à xFarm de fournir des solutions encore plus précises pour surveiller l’état des sols, prédire les conditions climatiques et recommander des actions ciblées.

Aujourd’hui, plus de 450 000 exploitations dans 100 filières utilisent la plateforme numérique de xFarm, couvrant 7 millions d’hectares à travers le monde. En combinant ces données massives avec des modèles d’IA avancés, la société aide les agriculteurs à adopter des pratiques durables, telles que la rotation des cultures ou l’amélioration des techniques d’irrigation, tout en réduisant l’usage de produits chimiques. Cela permet non seulement de limiter les impacts environnementaux, mais aussi d’améliorer la productivité et la résilience économique des exploitations. Matteo Vanotti, PDG de xFarm Technologies, explique à ce sujet : « Notre objectif est d’apporter des solutions concrètes pour rendre l’agriculture plus efficace et respectueuse de l’environnement, tout en offrant aux agriculteurs des outils modernes pour prendre des décisions éclairées. »

L’ambition de xFarm est d’étendre ses pratiques d’agriculture régénératrice à plus grande échelle. En 2024, l’intégration de Greenfield Technologies, spécialisée dans l’agriculture régénératrice, marque une étape cruciale dans cette stratégie. Les solutions proposées par xFarm visent désormais à transformer des millions d’hectares supplémentaires à travers l’Europe et au-delà, avec des expansions prévues en Amérique latine, en Inde, et aux États-Unis.

La société annonce un tour de table de 36 millions d’euros mené par Partech, avec la participation de Mouro Capital, Swisscom Ventures et United Ventures. Cette série C est destinée à accélérer l’expansion internationale de la société et à renforcer ses capacités en R&D. Rémi Said, General Partner chez Partech, souligne : « xFarm Technologies incarne le futur de l’agriculture : une combinaison intelligente de technologie et de durabilité. Nous sommes convaincus que leur modèle contribuera à transformer l’industrie agroalimentaire à une échelle mondiale. »