HIGHCAST lève 2 millions d’euros pour aider les industriels à mieux maitriser leurs besoins énergetiques

L’optimisation énergétique, un levier de compétitivité pour l’industrie

Face à des fluctuations significatives des coûts énergétiques, les industriels sont confrontés à la nécessité d’améliorer la maîtrise de leurs dépenses. Highcast, startup parisienne créée en 2021, répond à cette problématique en proposant une solution alliant intelligence artificielle (IA) et accompagnement terrain. Cette approche permet aux sites industriels de réduire leurs factures d’électricité de 5 à 20 %, tout en optimisant leur consommation énergétique.

Réduction des coûts : un impératif stratégique

Entre janvier et septembre 2024, le nombre d’heures à prix négatif sur les marchés de l’électricité a explosé, atteignant 490 heures, contre 407 heures cumulées entre 2017 et 2023, selon l’ENTSOE. Cette volatilité des prix constitue un défi majeur pour les industriels, qui peinent à ajuster leur production en fonction des variations tarifaires.

C’est là qu’intervient Highcast, qui identifie, sans installation matérielle supplémentaire, les potentiels de flexibilité des unités de production. Grâce à un jumeau numérique personnalisé, l’entreprise fournit aux industriels un Indice de Coûts d’Électricité (ICE), prenant en compte les variations des prix horaires de l’électricité et les émissions de CO2.

« Nous aidons les industriels à ajuster leur production en fonction des périodes les moins coûteuses et les moins carbonées. Cela représente un levier de compétitivité encore largement sous-exploité dans le secteur, » explique Vivien Robert, co-fondateur et CEO de Highcast.

Des outils pour une gestion énergétique optimisée

La solution proposée par Highcast permet aux entreprises de planifier et d’ordonnancer leur production en fonction des prévisions des prix de l’électricité et des contraintes opérationnelles. Les industriels peuvent ainsi piloter leurs unités de production en fonction des fluctuations du marché, réduisant à la fois leurs coûts et leur impact environnemental.

Selon les estimations de l’entreprise, ses clients pourraient économiser jusqu’à 20 % sur leur facture d’électricité. Ce modèle hybride, combinant expertise terrain et technologies avancées, pourrait débloquer des gisements d’économies encore non exploités par les industriels.

« En optimisant la consommation électrique, nous permettons à nos clients de gagner en compétitivité tout en répondant aux défis environnementaux, » ajoute Flore de Lasteyrie, co-fondatrice et CTO de Highcast.

Un soutien solide pour la croissance de Highcast

En octobre 2024, Highcast a levé 2 millions d’euros lors d’un tour de financement seed, co-mené par CS Ventures et AFI Ventures, avec la participation de VIF, Super Capital, ainsi que de plusieurs business angels tels que Laurent Courtois, Vincent Bryant et François-Régis Déhéry. Cette levée de fonds permettra à l’entreprise d’accélérer le développement de sa plateforme et de renforcer son équipe.