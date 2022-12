Pascale Senellart rejoint l’Académie des Sciences comme nouveau membre

C’est l’une des personnalités de la Tech française en 2022, pour son travail au sein de la startup QUANDELA qu’elle a co fondée, et 2023 s’annonce particulièrement riche pour Pascale Sennelart entre à l’Académie des Sciences comme nouveau membre.

Créée par Colbert en 1666, l’Académie des sciences est une assemblée de scientifiques, choisis parmi les plus éminents spécialistes français et étrangers. Les réflexions et débats qu’elle conduit ont pour rôle de fournir à tous un cadre d’expertise, de conseil et d’alerte vis-à-vis des enjeux politiques, éthiques et sociétaux que pose la science.

En vertu de cette mission, elle œuvre au partage de la science pour éclairer les choix des citoyens, et formule des recommandations, sur lesquelles peuvent s’appuyer les autorités gouvernementales. Elle soutient en outre la recherche, s’engage pour la qualité de l’enseignement des sciences et encourage la vie scientifique sur le plan international.

Nous avions eu la chance de la découvrir lors du premier épisode de DECODE QUANTUM avec Fanny Bouton et Olivier Ezratty, un émission où elle nous a entrainé dans notre plongée au coeur du monde quantique, et dans laquelle elle nous dévoilait sa passion pour les photons.

Pascale Senellart-Mardon travaille à développer des composants optiques pour le traitement de l’information quantique. Elle a montré qu’on pouvait maîtriser la lumière émise spontanément par des nanostructures appelées boîtes quantique.

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Pascale Senellart-Mardon, Docteur en Physique Quantique et cofondatrice de la startup Quandela :