PayPal poursuit ses ambitions dans les cryptomonnaies avec une nouvelle acquisition

Le géant des paiements en ligne PayPal a confirmé le rachat imminent de la startup israélienne Curv, spécialisée dans le stockage d’actifs numériques. Cette acquisition s’inscrit dans la volonté de PayPal de se placer comme un acteur incontournable dans le secteur des cryptomonnaies. Le géant américain veut faire partie des entités qui soutiendront leur développement, notamment grâce à son unité nouvellement créée axée sur la blockchain, la cryptographie et les monnaies numériques, que Curv pourrait prochainement intégrer.

Dans cette optique, PayPal vient de lancer un nouveau service aux États-Unis et au Royaume-Uni permettant d’acheter, conserver et vendre des cryptomonnaies dont le Bitcoin, l’Ethereum, le Bitcoin Cash et le Litecoin, et de faire des achats par ce biais chez les 26 millions de commerçants de son réseau. Le géant américain ambitionne de le lancer prochainement dans d’autres pays.

Pour un système financier «plus inclusif»

Fondée en 2018 par Itay Malinger et Dan Yadlin, la startup israélienne a séduit PayPal grâce à sa technologie basée sur le cloud qui permet de stocker ses actifs numériques en toute sécurité. Sa technologie de calcul multipartite (secure multi-party computation) donne à ses clients une protection et une autonomie totale sur leurs actifs.

« L’acquisition de Curv fait partie de nos efforts pour investir dans cette technologie afin de réaliser notre vision d’un système financier plus inclusif », commente Jose Fernandez da Ponte, vice-président et directeur général de l’unité blockchain, cryptographie et monnaies numériques de PayPal. « Au cours de nos conversations avec l’équipe de Curv, nous avons été impressionnés par leur talent technique, leur esprit d’entreprise et la réflexion qui sous-tend la technologie qu’ils ont mise au point ces dernières années ».

750 millions d’utilisateurs d’ici 2025?

PayPal semble bien désireux de se faire un nom dans le secteur des cryptomonnaies, en passant notamment par des acquisitions. En octobre dernier, des sources citées par Bloomberg révélaient que le géant des paiements était en pourparlers pour acquérir BitGo, une startup spécialisée dans la sécurisation des échanges en cryptomonnaies, et serait intéressé par d’autres entreprises du secteur.

Le PDG de PayPal Dan Schulman a récemment dévoilé son ambition de faire de la plateforme une « super app » en permettant aux utilisateurs de gérer leurs paiements, leurs achats, leurs économies, leurs investissements, leur budget et leurs cryptomonnaies depuis une seule plateforme. La société espère ainsi de doubler son nombre d’utilisateurs pour atteindre les 750 millions d’ici 2025.

Si le montant de la transaction n’a pas été divulgué, on sait que Curv a levé près de 30 millions de dollars depuis son lancement, notamment auprès de Franklin Templeton Investments, CommerzVentures ou encore Coinbase Ventures, selon les données de Crunchbase. PayPal prévoit de finaliser l’acquisition au cours du premier semestre 2021.