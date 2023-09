À la rencontre d’Isolde ANDOUARD, CEO D’UNDIZ (GROUPE ETAM)

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

« Une grande partie de notre trafic se trouve avant tout dans les rues et dans les centres commerciaux où sont nos magasins. Donc la désirabilité passe aussi par l’expérience en magasin qui est primordiale. »

Découvrez le 8ème épisode 2023 de notre podcast : « Les Voix du E-commerce »

Quel est l’identité et le positionnement actuel d’Undiz ?

Comment réussisez-vous à augmenter la désirabilité de la marque ? Quelle est votre stratégie

Quelles sont les nombreuses actions et innovations marketing que vous mettez en œuvre ?

Comment se positionne Unidz concernant la RSE ?

Découvrez les réponses à ces questions à l’écoute de notre huitième épisode 2023 de notre Podcast : « les voix du e-commerce ».

Nous avons le plaisir de rencontrer Isolde ANDOUARD, CEO d’UNDIZ du Groupe ETAM, marque française de lingerie féminine née il y a quinze ans. Elle nous parlera de l’identité de la marque, de son ADN actuel, des innovations marketing mises en place et de sa stratégie RSE. Enfin, elle nous dira où elle puise au quotidien ses sources d’inspiration.

Vous pouvez également retrouver le podcast sur votre plateforme préférée Deezer, Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. Et si l’émission vous plaît, n’hésitez pas à vous abonner sur ces plateformes et en parler autour de vous.