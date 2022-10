Peut on encore créer un évènement de marque en 2023?

Depuis une vingtaine d’année les marques se sont emparées de l’évènementiel pour prendre la parole, se mettre en scène, puis progressivement valoriser leurs clients et partenaires. Les acteurs de la tech se sont d’ailleurs illustrés par des formats très innovants, des keynotes magistrales de Steve Job aux grands show organisés par Salesforce, aujourd’hui chacun y va de son show, qu’il soit dans un théatre ou un studio reconstitué pour y faire un webinar.

Quels sont les formats les plus pertinents, comment organiser un évènement, doit il être présentiel, online? quels sont les outils à utiliser pour animer et engager ses communautés. Autant de questions auxquelles nous essaierons de répondre avec nos invités dans FUTURE OF EVENTS, un nouveau podcast produit par la rédaction de FrenchWeb.fr

Pour ce premier épisode nous avons invité Morgane Bamba, la Directrice du pole Events de Brainsonic pour répondre à la question « Peut on encore créer un évènement de marque en 2023? »

Bonne écoute et si ce premier épisode vous a plu, n’hésitez pas à vous abonner et nous dire sur Apple Podcast ce que vous en pensez, un bon moyen pour nous de nous améliorer et faire connaitre ce nouveau programme.

Listen to « Peut on encore créer un évènement de marque en 2023? » on Spreaker.