[Seed] Finovox lève près de 2 millions d’euros auprès de Shapr Ventures, SuperCapital

Finovox, une jeune startup française spécialisée dans la détection de fraude documentaire, lève 1,9 million d’euros auprès de Shapr Ventures, SuperCapital et de business angels comme Jérôme Proust, fondateur de Glady (ex-wedoogift). La BPI participe également à ce tour de table.

Lancé en 2019 par Marc de Beaucorps, Théophile du Portal et Pierre-Alexis Gouzien, Finovox analyse et détecte les faux documents instantanément. « Concrètement, l’entreprise cliente nous envoie un document (fiche de paie, RIB, pièce d’identité, diplômes, etc) et nous l’analysons dans notre outil, ce qui prend en moyenne 3 secondes », explique Marc de Beaucorps, CEO de l’entreprise. « Nous sommes capables de dire s’il a été retouché et d’où provient la falsification ».

La startup revendique une quinzaine de clients dont de grands groupes tels que Bouygues Telecom, des ETI comme iCover, des néo-assurances comme Luko et Parachut ou encore des startups comme Codetek, Alvysion ou Goodliz. Finovox ambitionne désormais d’investir en R&D et dans le recrutement.

Retrouvez l’interview complète de Marc de Beaucorps, CEO de Finovox :