Pigment lève 73 millions de dollars pour dépoussiérer la planification d’entreprise

Encore aujourd’hui, la planification, pourtant stratégique pour dessiner les contours de l’avenir d’une entreprise, se fait souvent de manière archaïque avec des outils peu adaptés, à l’image d’Excel, qui sont peu flexibles et sources d’erreurs. Or dans un environnement en perpétuelle mutation, les entreprises n’ont d’autre choix que de prendre des décisions stratégique dans un laps de temps de plus en plus court pour ne pas se faire distancer par la concurrence. «Le marché de la planification d’entreprise est énorme : toutes les entreprises du monde utilisent un outil de planification, dont beaucoup sont basés sur des technologies obsolètes. Les technologies SaaS prennent de plus en plus de place sur le marché afin de prendre rapidement leurs décisions stratégiques, les entreprises veulent des outils agiles et intelligents», explique Neil Shah de Greenoaks Capital.

Dans ce contexte, Éléonore Crespo, ancienne analyste chez Google, et Romain Niccoli, co-fondateur de Criteo, ont décidé de se pencher sur cette problématique en créant Pigment en 2019 pour concevoir une solution de planification et de prévision d’un nouveau genre. Celle-ci vise à mieux épauler les entreprises dans leurs décisions stratégiques, comme une introduction en Bourse, une levée de fonds, une expansion sur de nouveaux marchés, la définition d’une nouvelle clientèle ou encore le lancement de nouveaux produits.

Regardez notre interview avec Éléonore Crespo, co-fondatrice de Pigment :

Concrètement, l’outil développé par la société permet d’établir des scénarios de croissance, des modèles et des simulations à partir des données provenant des différents départements d’une entreprise, de manière à anticiper l’impact de décisions fortes. Ainsi, la plateforme permet de gagner du temps en modélisant rapidement plusieurs simulations en fonction de paramètres différents, ce qui est un atout non-négligeable dans la période actuelle, où les incertitudes sont nombreuses. Le tout sans mobiliser une équipe d’analystes ou de consultants qui devraient passer de longues journées ou semaines à isoler une quantité colossale de données avant de les mettre en perspective. Des entreprises comme ManoMano, Deliveroo, BlaBlaCar, Spendesk, Malt, Luko et Virtuo utilisent la plateforme de Pigment pour faciliter leur prise de décisions stratégiques.

Pigment adoubé par l’ancien patron d’Anaplan

Près d’un an après une série A de 25,9 millions de dollars, la start-up annonce une série B bouclée auprès du fonds américain Greenoaks et des investisseurs historiques Blossom Capital et FirstMark Capital. Ce financement doit permettre à l’entreprise, qui a triplé ses effectifs depuis l’an passé pour atteindre les 60 collaborateurs aujourd’hui, de poursuivre son développement à l’international, notamment en Europe et aux États-Unis, et de renforcer ses effectifs.

Face à Anaplan, géant du secteur qui pèse près de 9 milliards de dollars à Wall Street, Pigment ambitionne de devenir la première plateforme collaborative de gestion des performances d’entreprise (EPM). «Je suis dans le domaine de la planification depuis longtemps et ayant dirigé le plus grand acteur du marché, je peux honnêtement dire que la plateforme Pigment est, de loin, le meilleur produit. En permettant de planifier des stratégies de croissance réussies et durables, Pigment va révolutionner l’écosystème des start-up», estime Paul Melchiorre, ancien PDG d’Anaplan.

Pigment : les données clés

Fondateurs : Éléonore Crespo et Romain Niccoli

Création : 2019

Siège social : Paris

Secteur : Gestion des performances d’entreprise (EPM)

Activité : solution de planification et de prévision

Financement : 73 millions de dollars en novembre 2021, 25,9 millions de dollars en décembre 2020…