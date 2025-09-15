Plan marketing 2026: la méthode de Maxime Baumard pour structurer la stratégie B2B de PENNYLANE

« Avoir des convictions fortes, les transformer en actions, et ne jamais cesser d’innover » tel est le moto de Maxime Baumard, le Chief Marketing Officer de Pennylane, une fintech / comptatech française en pleine croissance. Un succès mis en oeuvre par l’une des meilleures équipes marketing de la place, dont nous vous proposons de découvrir les pratiques dans notre émission spéciale consacrée à l’élaboration du plan marketing. 1h d’échanges avec Maxime Baumard, à regarder avant de vous attaquer à votre propre copie!

Élaborer un plan marketing 2026 : convictions, alignements et fondamentaux

Une stratégie fondée sur des convictions fortes

Pour Maxime, élaborer un plan marketing commence par une certitude : « En faisant la même chose que vos concurrents, on obtient les mêmes résultats. » Cette idée pousse à sortir des sentiers battus et à intégrer des paris stratégiques. Chez PennyLane, cela se traduit par une répartition budgétaire réfléchie : deux tiers des ressources sont dédiées à des leviers éprouvés, tandis qu’un tiers est réservé à des initiatives nouvelles, parfois audacieuses.

Par exemple, lorsque PennyLane a décidé de lancer sa conférence annuelle, baptisée Comptatech, l’objectif n’était pas simplement d’organiser un événement de plus. L’idée était d’aller plus loin : bâtir une plateforme médiatique complète pour fédérer une communauté de professionnels de la comptabilité, un secteur traditionnel mais en pleine transformation. En trois ans, Comptatech est devenu bien plus qu’un événement mais un espace d’échange sur l’avenir de la profession et un levier puissant pour renforcer la marque.

Aligner marketing, commercial, produit et finance

Un plan marketing performant repose sur une collaboration étroite avec toutes les parties prenantes de l’entreprise. Maxime Baumard structure son approche autour de trois grands axes d’alignement :

Avec l’équipe commerciale : Le marketing de PennyLane n’est pas isolé ; il est conçu pour soutenir directement les objectifs de vente. Le KPI central n’est pas un nombre de leads ou de clics, mais le revenu récurrent annuel (ARR) . Ce choix élimine les silos et oblige chaque partie à travailler vers un but commun.

: Le marketing de PennyLane n’est pas isolé ; il est conçu pour soutenir directement les objectifs de vente. Le KPI central n’est pas un nombre de leads ou de clics, mais le . Ce choix élimine les silos et oblige chaque partie à travailler vers un but commun. Avec l’équipe produit : PennyLane évolue dans un secteur où le produit fait la différence. Les fonctionnalités, souvent techniques, doivent être traduites en messages simples et percutants. « Ma mission principale est de sublimer le produit, » explique Maxime. Le marketing participe à définir les temps forts des lancements, tandis que l’équipe produit ajuste son calendrier pour coïncider avec des initiatives comme Comptatech.

: PennyLane évolue dans un secteur où le produit fait la différence. Les fonctionnalités, souvent techniques, doivent être traduites en messages simples et percutants. « Ma mission principale est de sublimer le produit, » explique Maxime. Le marketing participe à définir les temps forts des lancements, tandis que l’équipe produit ajuste son calendrier pour coïncider avec des initiatives comme Comptatech. Avec la finance : Atteindre des objectifs ambitieux tout en maîtrisant les coûts est un équilibre délicat. Le marketing travaille main dans la main avec la finance pour garantir que les actions menées respectent les contraintes budgétaires, tout en visant un payback inférieur à 8 mois.

Segmenter et personnaliser pour mieux performer

La segmentation est au cœur du plan marketing de PennyLane, qui adresse deux publics très différents : les TPE/PME et les cabinets comptables. Alors que les TPE privilégient la simplicité et la rapidité, les cabinets comptables recherchent des outils robustes et des preuves tangibles de leur efficacité. Cette distinction guide toute la stratégie.

Dans un marché de remplacement, où les solutions existantes doivent être surpassées, Penny Lane concentre ses efforts sur des arguments rationnels et mesurables. Les campagnes sont pensées pour répondre à une question centrale : « Pourquoi notre produit est-il meilleur que celui que vous utilisez actuellement ? »

S’appuyer sur l’innovation et l’IA sans négliger les fondamentaux

L’IA a bouleversé le marketing, mais Maxime Baumard reste prudent. « Je ne veux pas que mon équipe se noie dans la tech au point d’oublier les fondamentaux. » Chez PennyLane, l’IA est utilisée pour automatiser des tâches répétitives (CRM, transcription, contenu SEO), mais la créativité des équipes reste au cœur des messages et des campagnes.

L’innovation ne se limite pas à la technologie. Chaque membre de l’équipe est encouragé à consacrer un tiers de son temps à des projets inédits, qu’il s’agisse de nouveaux formats de contenu ou d’approches alternatives pour toucher les clients. Cette dynamique permet d’expérimenter sans crainte et d’intégrer rapidement ce qui fonctionne.

Collaborer avec le Comex pour aligner ambitions et ressources

Convaincre la direction générale est une étape clé pour valider un plan marketing. Maxime mise sur une narration claire et des résultats mesurables. Il commence chaque présentation par une question simple mais essentielle : « De quoi voulons-nous être fiers à la fin de l’année ? »

Cette approche permet de justifier les choix budgétaires et d’expliquer l’intérêt de prendre des risques calculés. Les tableaux de bord incluent des indicateurs financiers comme l’ARR et le CAC, mais aussi des éléments qualitatifs comme l’évolution de la notoriété.

Des équipes structurées et responsabilisées

L’organisation de l’équipe marketing est cruciale. Chez PennyLane, elle repose sur trois pôles principaux :

Growth , qui gère les campagnes d’acquisition et les outils analytiques.

, qui gère les campagnes d’acquisition et les outils analytiques. Brand , dédié à la création de contenu et à la communication.

, dédié à la création de contenu et à la communication. Événementiel, un pôle distinct pour gérer des initiatives stratégiques comme Comptatech.

Chaque pôle bénéficie d’une autonomie technique, soutenue par des outils comme Customer.io et N8N, qui permettent d’expérimenter rapidement. Maxime Baumard laisse une grande liberté à ses collaborateurs, tant que la vision et les objectifs sont clairs et correctement partagés.

Mesurer et ajuster tout au long de l’année

Un bon plan marketing ne se limite pas à une planification initiale. Il doit être ajusté en fonction des résultats obtenus. Chez PennyLane, les performances sont suivies à travers une combinaison d’indicateurs quantitatifs (ARR, payback, taux de conversion) et qualitatifs (attribution déclarative, études barométriques). Cette double approche permet d’obtenir une vision complète des actions menées.

Conclusion, un plan marketing 2026 pragmatique et audacieux

Construire un plan marketing pour 2026 exige une combinaison de vision, de rigueur et de flexibilité et comme le rappelle Maxime Baumard, « Il faut avoir des convictions et les transformer en actions. »

