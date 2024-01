POLAR ANALYTICS le dashboard idéal pour piloter ses activités eCommerce sur SHOPIFY?

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Face à la complexité de gérer les données provenant des nombreuses applications dédiées à la publicité, au marketing, à la gestion des stocks, à la communication client et aux ventes, Polar Analytics offre une solution intégrée permettant aux marques utilisant SHOPIFY pour accéder à toutes leurs données en un seul lieu.

Après une installation rapide en un clic, les marques peuvent créer des points de données et obtenir des insights pour optimiser la croissance de leur entreprise. David Dokes, ancien responsable de la croissance chez Turo, et Charbel Seif, ex-data scientist chez Airbnb, ont ainsi créé un outil essentiel pour les entreprises e-commerce.

En trois ans, Polar Analytics a gagné la confiance de plus de 2,200 marques, dont Polène, the Frankie Shop, Albion Fit et Manière de Voir, avec la plupart générant plus de 1 million de dollars de volume de marchandises brut annuel. L’entreprise propose un « business metrics layer », une sorte de dictionnaire exhaustif des métriques et dimensions du e-commerce, permettant une expérience de business intelligence sans code.

Polar Analytics fonctionne sur un modèle SaaS, avec des abonnements mensuels ou annuels à partir de 400 dollars par mois. Le processus d’intégration est extrèmement rapide (1 à 2 jours) et ne nécessite pas de compétences expertes

Depuis sa création la société connaît une croissance rapide, avec une présence dans plus de 26 pays et une progression annuelle de 300%. Elle a traité 11,8 milliards de dollars de volume de marchandises brut et 1,6 milliard de dollars de dépenses publicitaires au cours des 12 derniers mois.

Polar Analytics a récemment levé 9 millions de dollars lors d’un tour de financement de série A, mené par Point Nine, avec la participation d’investisseurs existants et de clients de Polar Analytics. Au total, l’entreprise a levé 10,5 millions de dollars.

Avec ces fonds, Dokes prévoit d’embaucher des ingénieurs et des concepteurs de produits pour renforcer son équipe de 30 personnes, et prévoit d’augmenter significativement ses effectifs dans les 18 prochains mois. L’entreprise envisage également d’étendre ses intégrations avec Shopify et d’aider les marques à ingérer davantage de données first-party dans un monde de plus en plus dépourvu de cookies.

L’objectif immédiat de Polar Analytics est d’atteindre 10 000 commerçants, cinq fois son chiffre actuel, tout en se développant sur tous les CMS e-commerce pour accompagner les marques partout où elles vendent.