[MOUVEMENTS] Perrine GUYOMARD (SACEM), Hichal EL MOKHTARI (ADWANTED), Sofia MENDES (VISEO)

PERINNE GUYOMARD rejoint la SACEM où elle prend la tête du SACEM Lab en charge de l’innovation. Elle officiait précédement chez WARNER MUSIC où elle avait en charge le business development et l’innovation.

Carbios, entreprise innovante dans le domaine des technologies biologiques pour les plastiques et textiles, a nommé SOPHIE BALMARY comme directrice des ressources humaines et juridique. Sa mission consistera à soutenir la croissance de l’entreprise en développant les talents. Balmary a eu des responsabilités ces dernières années chez Renault et Michelin.

FRÉDÉRIC BILLY est nommé directeur commercial et marketing de Telehouse France, spécialiste des solutions d’hébergement informatique à forte connectivité en Europe. Diplômé de l’INSA et de l’ESSEC, il a exercé précédemment chez Sipartech et Zayo France.

KARINE DUSSERT-SARTHE est la nouvelle directrice d’Orange Île-de-France. Elle succède à Laurence Thouveny. Avant sa nomination, Dussert-Sarthe a occupé des postes de direction dans le domaine des télécoms tant en France qu’à l’international, et a rejoint Orange en 2019.

HICHAL EL MOKHTARI est promu CEO d’Adwanted France, rejoignant ainsi le comité stratégique de l’entreprise. Auparavant directeur des opérations depuis octobre 2022, El Mokhtari a rejoint Adwanted France en 2018 et a également dirigé la rédaction de Leopolis Magazine, axé sur le photojournalisme et le reportage long. L’entreprise propose une plateforme d’achat d’espaces publicitaires de presse.

XAVIER FERRIEUX prend le poste de country manager d’Emagine, cabinet de conseil spécialisé sur des prestations IT. Il était auparavant senior vice-président d’Ausy, grande entreprise spécialisée en ingénierie et conseil dans le domaine de la haute technologie aujourd’hui nommée Randstad Digital France.

CHRISTOPHE LERAY, anciennement DSI des Mousquetaires pendant plus de six ans, a été nommé DSI du groupe français de logistique STEF, intégrant également son comité exécutif. Fort d’une carrière riche incluant des postes clés chez Technicolor et PMU, où il a été reconnu comme la Personnalité IT de l’année en 2016, Leray dirigera l’IT de STEF, un groupe réalisant plus de 4,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

SOFIA MENDES est nommée directeur des opérations du groupe Viseo, ESN spécialisée en transformation digitale et innovation. Mendes opère depuis 2018 à des postes à responsabilité au sein du groupe.

PATRICK PÉLATA (ex-Renault) a été élu président de l’Académie des technologies, avec MANOELLE LEPOUTRE (présidente du comité stratégique et RSE d’Eramet) comme vice-présidente, succédant à DENIS RANQUE (ex-président d’Airbus) et YVES BAMBERGER (ex-EDF). Paul Friedel a été réélu délégué général. L’Académie des sciences est un établissement public dont l’objectif est d’« éclairer la société sur le meilleur usage des technologies ».

LILIANA PEREZ-BECERRA devient learning et development director EMEA de Arkance, entreprise européenne spécialisée dans la transformation digitale de la construction et de l’industrie. Elle exerce chez Arkance depuis 2019.

QUENTIN VANDAL est nommé business unit director d’Astek, groupe indépendant spécialisé en ingénierie, en conseil en technologie et en système d’information. Il travaille chez Astek depuis 2019 avec des fonctions précédentes chez STMicroelectronics.