PRELLO, nouvelle victime du mirage de la croissance rapide?

Les actionnaires de PRELLO auraient selon Les Echos opté pour une liquidation amiable de la société. Une décision qui met en lumière les défis structurels que rencontrent aujourd’hui les startups et notamment celles de la proptech très gourmandes en capital. Si le modèle d’achat fractionné de résidences secondaires porté par Prello semblait prometteur, il s’est révélé vulnérable dans un contexte de durcissement des conditions de financement. Pourtant la startup avait connu un démarrage fulgurant avec 15 millions d’euros levés notamment auprès d’Otium Capital et d’Axeleo, ainsi que de business angels.

Prello, dans une tentative de renforcer sa position, s’était diversifiée en 2023 via l’acquisition de « Je Rêve d’une Maison » et le lancement de « Fragments ». Cependant, cette expansion rapide, coûteuse en ressources et en financement, a probablement contribué à fragiliser l’entreprise. En 2022 la société enregistrait une perte de 3 millions d’euros.

Le secteur proptech, autrefois prisé des investisseurs pour son potentiel de disruption, est depuis 2 ans confronté aux réalités d’un climat financier moins favorable et plus sélectif.

Un modèle capitalistique dépendant des levées de fonds

Prello reposait sur un modèle d’acquisition immobilière intensif en capital, nécessitant de fréquentes levées de fonds pour financer de nouveaux biens et entretenir ses actifs. Dans le contexte actuel de hausse des taux d’intérêt, ce modèle s’avère peu adapté. La montée des coûts de financement a fait chuter les investissements dans le secteur de près de 40 % depuis l’année dernière. Pour les startups comme Prello, cette dépendance aux financements externes, dans un marché désormais frileux, rend le modèle insoutenable.

Des investisseurs réorientés vers des secteurs plus attractifs

Au-delà de la hausse des coûts, les proptechs subissent de plein fouet la réallocation des investissements vers des secteurs perçus comme moins risqués et plus prometteurs. Alors que les startups IA accaparent les financements, les proptechs, pourtant vecteurs de transformation dans un secteur immobilier conservateur, peinent à attirer des fonds.