Découvrez les tendances et les stratégies emailing qui feront la différence en 2025

Ce webinaire est conçu pour les professionnels du marketing, les entrepreneurs et les dirigeants d’entreprise désireux de rester en tête dans un environnement digital en constante évolution. Nous explorerons les techniques les plus innovantes et les approches les plus efficaces pour capturer l’attention de votre audience, maximiser votre retour sur investissement, et propulser votre marque.

Au programme :

Marketing basé sur l’intelligence artificielle (IA)

Marketing omnicanal intégré

Marketing basé sur les données (Data-driven marketing)

Stratégie de fidélisation avancée

Pourquoi participer ?

En assistant à ce webinaire, vous aurez l’opportunité de comprendre les forces qui façonnent l’avenir du marketing digital, d’obtenir des conseils pratiques pour appliquer ces stratégies dans votre propre entreprise, et de poser vos questions à des experts du secteur.

Préparez-vous à propulser votre marketing digital en 2025 !

Avec notre partenaire ACTIVETRAIL, logiciel emailing et de marketing automation complet, en français. Créé en 2004, ActiveTrail se démarque par son expertise dans le domaine de l’email marketing avec une présence renforcée à l’international. La plateforme vous permet de créer un parcours client automatisé et puissant adapté aux besoin de chacun des contacts.