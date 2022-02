[Seed] Prello lève 13 millions d’euros pour réinventer l’acquisition de résidences secondaires

On estime qu’environ 1 Français sur 4 souhaite faire l’acquisition d’une résidence secondaire. Près de 30% d’entre eux ont moins de 39 ans et 11% ont même moins de 30 ans, selon un sondage réalisé par le réseau Orpi. Cependant, acquérir un second bien peut se révéler complexe voire impossible pour des raisons financières. Face à ce constat, Prello a lancé un service permettant à des particuliers d’acheter une résidence secondaire à plusieurs, en co-propriété.

Une formule qui a séduit les investisseurs puisque la startup annonce aujourd’hui une levée de fonds de 13 millions d’euros auprès d’Otium Capital et d’Axeleo, VC français dédié à la PropTech, et de business angels spécialistes de la PropTech. Cette opération porte le financement total de l’entreprise à 15 millions d’euros seulement 6 mois après son lancement.

Démocratiser l’accès à la propriété d’une résidence secondaire

Fondé par Ludovic de Jouvancourt et Sébastien Gal en août 2021, Prello a pour ambition de démocratiser l’accès à la propriété d’une résidence secondaire en rassemblant jusqu’à huit acquéreurs au sein d’une SCI (Société civile immobilière), afin qu’ils mutualisent l’achat et les coûts liés à l’acquisition du bien. « Nous nous sommes rendu compte qu’en moyenne un Français passe 36 jours dans sa résidence secondaire, soit environ un huitième de l’année. Limiter l’achat à 8 acquéreurs permet de faire en sorte que l’on ait un bon niveau de satisfaction », explique Ludovic de Jouvancourt.

Dans les faits, la startup rassemble généralement entre 5 et 6 personnes sur un même bien. Afin de gérer le bien et de permettre aux copropriétaires de profiter de leur maison de façon équitable, Prello propose un « calendrier dynamique », sur lequel les acquéreurs réservent leurs jours.

La startup ambitionne désormais de recruter une centaine de nouveaux collaborateurs au sein de ses bureaux parisien et lyonnais. Ce financement lui permettra également de développer son catalogue de propriétés.

Retrouvez l’interview complète de Ludovic de Jouvancourt, co-fondateur et CEO de Prello :