PrestaShop tombe dans le giron du groupe italien MBE Worldwide

PrestaShop, l’entreprise française spécialisée dans la création de boutiques en ligne, arrive à un tournant de son histoire. La société vient d’être rachetée par le groupe italien MBE Worldwide, qui développe des solutions digitales d’expédition, d’exécution, d’impression et de marketing. Cette acquisition permettra au groupe de compléter son offre et d’atteindre une base commune de plus de 600 000 clients en Europe (principalement en Italie, en France, en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Pologne) et de plus d’un million dans le monde.

Lancé en 2007, PrestaShop est l’un des pionniers français dans son domaine. Dans l’hexagone, l’entreprise règne avec une part de marché de 16,9%. Pour rappel, PrestaShop développe une solution permettant aux retailers de créer facilement leur plateforme e-commerce. En 2020, 300 000 commerçants ont généré plus de 22 milliards d’euros de volume d’affaires grâce aux outils de la plateforme, revendique PrestaShop. Pour l’entreprise, ce rachat est l’occasion de voir plus grand en renforçant sa position en Europe et en Amérique latine, où elle est devenue un acteur incontournable, et en se déployant sur d’autres marchés.

«Rejoindre MBE est l’opportunité pour PrestaShop d’accélérer sa croissance avec le soutien d’un acteur industriel de premier plan qui nous permettra de renforcer notre position de leader en Europe et en Amérique latine, de conquérir de nouveaux clients et de leur proposer une approche totalement intégrée», commente Alexandre Eruimy, directeur général de PrestaShop, qui reste à la tête de l’entreprise. «La complémentarité de nos offres va nous permettre de devenir la plateforme de commerce de référence pour accélérer la croissance des entreprises dans le monde».

L’objectif de MBE: enrichir son offre à destination des SMB

PrestaShop et MBE font également état d’une vision commune, qui les pousse à se concentrer tous les deux en priorité sur les TPE et PME. Avec l’accélération du numérique, en particulier depuis la pandémie, il est devenu nécessaire pour un grand nombre de TPE et PME d’être présentes en ligne. En 2020, 71% des entreprises déclaraient que leur présence sur Internet est indispensable et essentielle pour leur activité, selon un rapport de l’AFNIC, partenaire Activateur France Num.

L’acquisition de PrestaShop constitue pour MBE une étape forte de son développement. Pour rappel, le groupe avait déjà fait l’acquisition de Pack & Send en mars dernier, une entreprise basée à Sydney avec à son compte 144 centres spécialisés dans le domaine des services d’expédition et de logistique. Il a également acquis Mail Boxes, qui possédait 75 établissements en France en 2020. MBE revendique plus de 700 000 clients commerciaux dans le monde via un réseau mondial de plus de 2 800 centres de service dans 53 pays, avec des ventes dépassant 1 milliard de dollars US.

«PrestaShop et ses équipes sont un atout majeur pour MBE», explique Paolo Fiorelli, chairman et CEO de MBE Worldwide. «Grâce à la combinaison de nos deux ADN, nous allons renforcer notre positionnement unique sur le marché, permettant ainsi à MBE de devenir un des leaders mondiaux des plateformes de e-commerce et de logistique».