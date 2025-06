Prime Day 2025 : Amazon scénarise la consommation de masse avec l’intelligence artificielle

En 2025, Prime Day ne se contente plus d’être un événement promotionnel. En l’étendant à quatre jours complets, Amazon transforme ce rendez-vous estival en une expérience orchestrée où l’intelligence artificielle, les préférences individuelles et la puissance logistique convergent. Cette année le géant américain veut s’éloigner du déballage de remises, et veut introduire une nouvelle manière de consommer sur le site, qui soit guidée, scénarisée et hautement personnalisée, bien entendu grâce à l’IA maison.

Un assistant IA pour orienter l’achat

Cette année, Amazon met donc en avant ses capacités d’IA générative pour accompagner ses clients tout au long du parcours d’achat. L’assistant Rufus, déployé sur la plateforme, annonce être capable de répondre à des requêtes produit complexes, de recommander des offres adaptées au profil de l’utilisateur et de filtrer la masse de promotions à travers des centres d’intérêts des internautes.

« Prime members can use Amazon’s generative AI-powered shopping features to find exactly what they’re looking for at an exceptional price » précise dans un communiqué l’entreprise, qui positionne l’IA comme un levier de confiance et d’efficacité, dans un environnement où l’excès d’options devient souvent un obstacle.

Alexa+ et la redéfinition de la “wishlist”

En parallèle, Amazon pousse l’intégration d’Alexa+, assistant vocal enrichi, qui avertit en temps réel des baisses de prix sur les produits suivis. En interaction avec la liste d’envies ou l’historique d’achat, Alexa+ transforme la wishlist en tableau de bord dynamique, capable de notifier un utilisateur lorsque ses critères sont réunis comme le prix cible, la disponibilité, la notation ou la pertinence.

Plus d’un million de clients aux États-Unis ont déjà accès à cette version proactive de l’assistant.

Des deals scénarisés, déployés comme une grille de programme

Autre nouveauté, Amazon introduit les Today’s Big Deals, des offres thématiques renouvelées chaque jour à minuit, mettant en avant des marques phares comme Samsung, Levi’s ou Kiehl’s. Ces offres limitées dans le temps, exclusives aux membres Prime, donnent une temporalité précise aux promotions.

« These special offers launch daily at midnight PDT and remain available for a limited time, while supplies last » rappelle Amazon. Une mécanique qui stimule la revisite, rythme l’expérience et s’apparente davantage à une programmation éditoriale qu’à une simple vitrine marchande.

Une expérience pensée comme une plateforme d’engagement

Au-delà de la transaction, Amazon cherche à prolonger l’engagement avec des sections Back-to-School et Off-to-College, des contenus vidéo avec LeBron James, des campagnes multi-marques… Prime Day devient un écosystème hybride mêlant e-commerce, entertainment et influence.

Dans sa publicité principale, LeBron James évoque de manière humoristique les perspectives de reconversion qui s’offrent à lui, entre chef cuisinier et coiffeur, tout en promouvant sa propre gamme de cosmétiques pour hommes. Un scénario léger, mais révélateur d’une tendance structurelle, les marques de célébrités et d’influenceurs sont intégrées à l’événement au même titre que les marques historiques.

Face aux plateformes ultra-agressives, Amazon parie sur la fidélisation guidée

Dans un environnement de plus en plus concurrentiel qu’il s’agisse de TikTok Shop, Temu, ou Shein, Amazon veut prendre le contrepied de la guerre des prix en capitalisant sur l’infrastructure, la confiance et l’assistance intelligente. Prime Day devient moins un appel massif à la consommation, que la promesse d’un achat maîtrisé, anticipé et contextualisé.

Le site propose dès à présent des réductions sur les essentiels de la rentrée, des promotions sur les catégories à forte saisonnalité, et des outils pour que les membres puissent s’y préparer avec des listes personnalisées, rappels, guides d’achat intelligents.

Un changement de posture stratégique, que chacun pourra apprécier lors de cette grande messe du temple de la consommation

L’édition 2025 de Prime Day confirme le virage d’une marketplace qui ne mise plus seulement sur la densité de l’offre, mais sur sa mise en récit. Grâce à ses outils algorithmiques, Amazon veut transformer la surabondance en parcours, l’incertitude en accompagnement, et la décision en opportunité mesurable, rien que cela. Une orientation qui pourrait préfigurer, en cas de succès, la norme des événements promotionnels à venir au sein de la plateforme.