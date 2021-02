PropTech: face à SeLoger et Leboncoin, Bien’ici lève 23 millions d’euros

Le site d’annonces immobilières Bien’ici annonce un nouvel investissement de 23 millions d’euros réalisé auprès de ses actionnaires. Parmi eux, on peut citer les syndicats Fnaim ou Unis, les agences Laforêt, Orpi, Foncia ou Nexity, ainsi que les fondateurs de Bien’ici. La startup française avait déjà levé 10 millions d’euros en 2018, notamment auprès d’Opéra Finance International.

Lancé en décembre 2015, Bien’ici développe une plateforme d’annonces immobilières à destination des potentiels acheteurs, locataires et propriétaires. Le site revendique 110 millions de visites sur son site en 2020, soit une progression de 30% par rapport à 2019. En France, dans un secteur dominé par des plateformes comme Leboncoin, dont la rubrique immobilier revendiquait à elle seule 15 millions de visiteurs uniques en juin 2020, ou SeLoger pour 8,5 millions de visiteurs uniques en mai 2020, Bien’ici tente de se frayer un chemin, notamment en misant sur la technologie.

« Nous sommes les premiers à développer notre propre cartographie, nous avons été les premiers à proposer la géolocalisation, à lancer la recherche par temps de transport et plus récemment, à lancer le critère de recherche ‘fibre déployée’ pour identifier les logements connectés dans un contexte d’essor du télétravail », commente David Benbassat, directeur général de Bien’ici. Une étude de l’Observatoire du Moral Immobilier commandée par SeLoger vient par ailleurs confirmer que depuis la pandémie de Covid-19, « plus de la moitié des acquéreurs font de l’accès à Internet, de la qualité de la connexion et du raccordement à la fibre optique, un critère essentiel de leur recherche immobilière ».

Désormais, la startup ambitionne de renforcer sa position face à la concurrence en s’appuyant notamment sur la technologie. « Les 23 millions d’euros investis par nos actionnaires vont nous permettre de conserver notre leadership technologique en développant de nouvelles fonctionnalités, d’accroitre notre notoriété, de recruter de nouveaux talents, mais aussi d’étudier les opportunités de croissance externe », conclut David Benbassat.

Bien’ici : les données clés

Fondateur : Igal Cabalo

Création : 2015

Siège social : Île-De-France

Secteur : PropTech

Activité : plateforme d’annonces immobilières

Financement : 23 millions d’euros en février 2021.