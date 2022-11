80% des consommateurs sont plus susceptibles de faire un achat lorsque les marques offrent des expériences personnalisées, selon une étude d’Epsilon (réalisée en 2018). Pour les grandes enseignes, la publicité locale devient un véritable enjeu stratégique, mais la complexité qu’elle génère peut être un frein à son adoption.

« Les réseaux d’enseigne voient bien que les règles ont changé, qu’il faut faire du digital. Mais accompagner 200, 500 ou 1 500 points de ventes est très compliqué pour la tête de réseau », explique Romain Achard, co-fondateur de The Ramp, spécialisé dans les campagnes de publicité pour les points de vente. « Les marques ont donc besoin d’une solution publicitaire pour les accompagner et les conseiller dans la digitalisation de leur communication locale, afin que chaque point de vente puisse lancer des campagnes digitales efficacement ».

Une stratégie ultra-locale

C’est dans ce contexte que The Ramp lance une nouvelle plateforme à destination des marques de produits de grande consommation (PGC). Baptisée Trade Ads, la plateforme vise à accompagner les marques de PGC à communiquer au plus près des magasins où sont référencés leurs produits, que ce soient des hypers, des supers ou des magasins de proximité.

« Nous nous sommes aperçus que les marques de PGC avaient besoin d’une stratégie ultra-locale, car tous les produits ne sont pas référencés dans tous les magasins », explique Romain Achard. « Trade Ads se veut une plateforme simple et économique, qui permet de cibler les bonnes personnes au plus près des zones de chalandise des points de vente ». Si The Ramp s’adresse historiquement au secteur automobile, l’entreprise accompagne depuis peu le géant McDonald’s France (1 600 restaurants) et Franprix (600 magasins).

Retrouvez l’interview complète de Romain Achard, co-fondateur de The Ramp :

« Nous pensons que la partie géolocalisation va être de plus en plus importante, que ce soit pour les retailers ou les marques de PGC », confie le co-fondateur de The Ramp. « La solution Trade Ads est une alternative simple et économique pour recruter de nouveaux consommateurs grâce aux campagnes ultra-locales, au plus près des points de vente. Ça ne sert à rien de communiquer auprès de personnes qui ne sont pas à proximité de votre réseau de distribution. Nous voulons optimiser les investissements médias des marques. »

La publicité, souvent le nerf de la guerre pour les entreprises, est néanmoins impactée par le contexte économique actuel. Les entreprises ont tendance à repousser leurs investissements marketing. Mais selon Romain Achard, « il est important de rester présent, surtout en période de crise. Il y a une opportunité d’émerger. »