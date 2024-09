SURGAR lève 11 millions d’euros pour déployer ses solutions de réalité augmentée en chirurgie mini-invasive

La startup française SURGAR, spécialisée dans le développement de solutions de réalité augmentée pour la chirurgie mini-invasive, a bouclé un tour de financement de 11 millions d’euros. Ce financement a été mené par le fonds Mutuelles Impact, géré par XAnge, en partenariat avec Elaia Partners, MH Innov’ (le fonds corporate de Malakoff Humanis), Bpifrance via son fonds Digital Venture, ainsi que plusieurs business angels, dont Jacques Gardette, fondateur de Biocorp. Les investisseurs historiques de SURGAR, notamment UI Investissement et Crédit Agricole Capital Innovation, ont également participé à ce tour, avec un complément de financement de BNP Paribas, Crédit Agricole Centre France, et Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes.

Comment SURGAR transforme-t-elle la chirurgie mini-invasive ?

Fondée par Nicolas Bourdel, Adrien Bartoli, Michel Canis, et Bertrand Le Roy, SURGAR s’appuie sur plus de 12 ans de recherche et développement en collaboration avec le CHU de Clermont-Ferrand et l’équipe EnCoV de l’Institut Pascal (Université Clermont-Auvergne, CNRS, INP Clermont-Auvergne). La technologie de SURGAR fusionne en temps réel les images coelioscopiques avec un jumeau numérique du patient, permettant aux chirurgiens de visualiser les structures internes des organes avec une précision accrue.

Nadja Bresous, Partner chez XAnge :

« La technologie développée par SURGAR est une vraie démonstration de l’IA au service des patients. La solution permet de mieux préparer les chirurgies par laparoscopie, de les rendre plus efficaces et de diminuer les complications post-opératoires pour les patients. »

Quel est l’impact du marquage CE et de la réglementation sur les projets de SURGAR ?

Avec le marquage CE récemment obtenu pour son premier logiciel, SURGAR est désormais prête à lancer sur le marché U-SURGAR, une solution dédiée aux femmes souffrant de fibrome et d’adénomyose. Les fonds levés serviront également à finaliser et commercialiser deux autres logiciels, L-SURGAR et K-SURGAR, ciblant respectivement les cancers du foie et du rein. La startup prévoit de développer davantage d’applications basées sur l’intelligence artificielle, notamment pour l’endométriose, tout en renforçant ses collaborations avec des hôpitaux en France et à l’international.

Nicolas Bourdel, CEO et cofondateur de SURGAR :

« Grâce à cette levée de fonds, nous allons pouvoir proposer la toute première solution de réalité augmentée en chirurgie abdominale. Les défis sont immenses mais l’enjeu l’est tout autant. Le marquage CE marque une avancée décisive pour notre technologie, qui répond aux normes réglementaires les plus strictes. »

Quelles sont les forces de l’écosystème qui soutient SURGAR ?

Depuis sa création, SURGAR a su s’entourer de partenaires stratégiques et bénéficier de plusieurs financements publics et privés. Après une première levée de fonds d’1,55 million d’euros un an après sa création, la startup a été lauréate de plusieurs appels à projets nationaux et européens, dont le programme BPI Deeptech et le projet H2020 FEMaLe sur l’endométriose. Ces succès ont permis à l’entreprise de passer de 2 à 32 collaborateurs et de finaliser sa première solution dédiée à la chirurgie utérine.

Gwenaël Hamon, Directeur d’investissement senior chez Bpifrance :

« Nous sommes convaincus que cette technologie va s’imposer comme un standard dans la chirurgie mini-invasive, au bénéfice du patient. SURGAR a réussi à transformer une technologie de rupture issue de la recherche académique en un produit prêt à être commercialisé. »