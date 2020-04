Quand la 3D facilite l’accès de tous au patrimoine et à la culture

Les images en 3D sont partout depuis de nombreuses années maintenant, notamment au cinéma et dans nos jeux vidéo favoris. Aujourd’hui les modélisations de notre environnement, d’objets, de personnages ou de scènes, permettent de construire des expériences de réalité virtuelle, ou d’ajouter une couche de réalité augmentée autour de nous. Plus besoin de grand écran compatible ou de lunettes dédiées, la 3D se consomme désormais très facilement en ligne, depuis un ordinateur ou un smartphone.

Sketchfab n’est pas étranger à cette démocratisation de la consommation de contenus 3D en ligne. Imaginé comme le « Youtube de la 3D » par ses fondateurs il y a 8 ans, la plateforme franco-américaine s’est imposée comme la référence dans le domaine. Je vous emmène de l’autre côté de l’Atlantique à la rencontre d’Alban Denoyel, co-fondateur de Sketchfab, qui nous éclaire sur l’apport de la 3D ouverte et communautaire pour l’accès à la culture et au patrimoine.

Un partenariat récent avec la Smithsonian Institution, le plus grand rassemblement de musées nationaux aux Etats-Unis, vient sceller cette utilisation de la 3D en ligne pour accéder à du contenu d’héritage culturel. Des monuments, oeuvres et artefacts incontournables à explorer depuis chez vous, comme si vous y étiez!

Regard.

Thomas Gouritin accompagne les PME et les grands comptes dans leurs transformations, avec le numérique en appui. Producteur de la série Regards Connectés (chaîne Youtube et podcasts), il explore notre avenir technologique pour vulgariser des sujets complexes comme l’intelligence artificielle et faire passer des messages de pragmatisme à appliquer en entreprise. Le sujet des chatbots est aujourd’hui incontournable, Thomas l’aborde de manière pragmatique avec, en plus de l’accompagnement projet, des conférences visant à démystifier le sujet sans “bullshit” et avec des workshops permettant à chacun de mettre les mains dans la conception pour comprendre, apprendre, et faire.