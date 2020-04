Pour 71% des français*, l’harmonisation entre online et offline est une véritable attente. Atol les Opticiens l’a bien compris en créant une véritable synergie entre ses magasins et son E-Commerce, permettant ainsi de mettre l’omnicanalité et l’expérience client au coeur de sa stratégie globale. Faisant très rapidement du digital un enjeu majeur, Atol les Opticiens a lancé sa première plateforme E-Commerce en 2011 pour soutenir les 750 opticiens indépendants que composent le réseau de la célèbre coopérative optique. Lancé fin 2019, le tout nouveau site E-Commerce omnicanal a de grandes ambitions et se révèle déjà être un véritable allié, y compris dans le contexte actuel. * ​ étude LSA / HiPay : L’omnicanalité, priorité des clients [Etude] Lors de ce webinar, nous aborderons: Comment Atol les Opticiens a mis en place sa stratégie d’omnicanalité.

Pourquoi la marque a-t-elle choisi Magento Commerce pour sa plateforme E-Commerce.

Comment Atol les Opticiens arrive à maîtriser l’impact de la crise actuelle grâce au E-Commerce.

Ce webinar sera présenté par: Sepideh Joudeki-Pascal, Chief Digital Officer chez Atol les Opticiens Thomas Follet, Magento Sales Manager France chez Adobe

Online Form – [Webinar] Omnicanalité : comment allier expérience client physique et E-Commerce ? – Adobe

Magento, une entreprise Adobe, est un fournisseur leader de solutions de commerce cloud innovantes à destination des marchands et marques B2C et B2B. Gartner le place en position de leader dans son Gartner Magic Quadrant for Digital Commerce 2019. Outre sa plateforme star de commerce digital, Magento propose un important portefeuille de solutions omnicanal permettant aux marchands d’intégrer brillamment des expériences d’achat digital et physique. Magento arrive en tête des fournisseurs dans les guides Internet Retailer Top 1000, B2B 300 et Top 500 pour l’Europe et l’Amérique latine.

Pour en savoir plus, consultez magento.com/fr

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné au recrutement idoine sur FrenchWeb. Et afin de vous proposer des ateliers similaires. Le destinataire des données est la société intervenante de l’atelier, ainsi que l’éditeur de FrenchWeb: Decode Media SAS au capital de 75 192 euros, 55 rue de Bretagne 75003 Paris. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez l’exercer en vous adressant à l’émetteur de l’atelier, et Decode Media SAS. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. »