Quand la rentabilité prime sur la croissance, Showroomprivé tourne la page The Bradery

Showroomprivé, groupe européen spécialisé dans la vente événementielle, annonce la cession de sa participation majoritaire dans Symmetric SAS, maison mère de The Bradery, à ses deux fondateurs Timothée Linyer et Edouard Caraco. L’opération, intégralement en numéraire, valorise The Bradery à 43,6 millions d’euros, et illustre une inflexion stratégique : celle d’un e-commerce européen où la rentabilité retrouve la priorité sur la croissance.

Un cycle d’investissement maîtrisé

En mai 2022, Showroomprivé avait pris 51 % du capital de The Bradery pour 10,2 millions d’euros, misant sur une jeune marque capable de séduire une clientèle millennial attachée à la mode premium et à l’instantanéité des ventes événementielles. Trois ans plus tard, l’entreprise affiche une croissance de près de 190 %, passant de 21,7 à 62,9 millions d’euros de chiffre d’affaires, tout en atteignant la rentabilité.

Le partenariat a permis à The Bradery de bénéficier de la puissance logistique, technologique et marketing du groupe tout en conservant une forte autonomie opérationnelle.

Cette cession, valorisant la société à plus de quatre fois le prix d’acquisition initial, marque une réussite financière rare dans le paysage du e-commerce français. Pour Showroomprivé, elle constitue aussi un signal fort envoyé au marché, l’heure n’est plus à la multiplication des acquisitions, mais à la consolidation des ressources et à la génération de cash.

Une stratégie de recentrage et de discipline financière

Showroomprivé, coté sur Euronext, évolue dans un secteur sous tension où la croissance des ventes en ligne s’essouffle et où les acteurs historiques cherchent à restaurer leurs marges. Dans ce contexte, la priorité se déplace vers la maîtrise du cash-flow et la rentabilité opérationnelle. Comme le souligne David Dayan, président-directeur général du groupe :

« Nous sommes très heureux de l’opération envisagée avec The Bradery, qui nous permettrait de monétiser la réussite de notre investissement et de renforcer notre structure financière dans une conjoncture où savoir optimiser sa trésorerie est un élément essentiel. »

Le montage de la transaction reflète cette prudence, Showroomprivé percevra 17 millions d’euros dès la signature, puis le solde de manière échelonnée, assorti de compléments de prix liés à la performance future de The Bradery. Une structure progressive, pensée pour accompagner la transition tout en préservant les synergies commerciales entre les deux sociétés.

The Bradery, l’exception rentable du e-commerce millennial

Fondée en 2018, The Bradery a su se démarquer dans un univers saturé en misant sur une sélection éditorialisée et limitée dans le temps, conciliant aspiration premium et bonnes affaires.

En s’adossant à Showroomprivé, la marque a pu professionnaliser sa logistique et accélérer son sourcing auprès de grandes marques européennes, tout en préservant son identité communautaire.

Ses fondateurs, Timothée Linyer et Edouard Caraco, saluent aujourd’hui une étape de maturité :

« Nous souhaitons remercier chaleureusement David et l’ensemble des équipes de Showroomprivé sans lesquels nous n’aurions pas pu connaître un développement aussi rapide. »

Leur reprise intégrale du capital s’inscrit dans une logique d’autonomie stratégique, alors que le marché redécouvre les vertus de l’agilité et de la gestion allégée.