Comment The Bradery souhaite bouleverser le marché des ventes privées grâce à Instagram? 

Le rapport annuel du cabinet Bain & Company annonce une baisse de 23% du chiffre d’affaires du secteur du luxe en 2020. Pourtant, la valorisation boursière des grandes entreprises du secteur atteint des records.

En 2020, LVMH a gagné 23,4% à la bourse de Paris, Hermès 32% et L’Oréal 17,7%. Un phénomène contrasté permis notamment par la digitalisation du secteur. En 2020, Internet était le canal de vente ayant enregistré la croissance la plus rapide pour le luxe, avec une augmentation de 22 %. Les achats en ligne pour le secteur pourraient ainsi représenter jusqu’à 30 % du marché d’ici 2025.

Instagram, levier de communication pour toucher les jeunes

Une digitalisation du secteur et des habitudes de consommation qui profitent également aux acteurs présents uniquement sur internet tels que The Bradery qui propose une plateforme de destockage permettant de valoriser le sur-stock de marques de mode mais aussi de créer du contenu pour les marques sur les réseaux sociaux. Fondée en 2018, l’entreprise a connu une forte croissance en 2020. « Nous sommes passés d’un chiffre d’affaires d’1 millions d’euros à 15 millions. Pour 2021, nous visons 50 millions », revendique à notre micro Edouard Caraco, cofondateur de The Bradery.

L’entreprise composée de 20 salariés souhaite se différencier du pilier du marché Vente-Privée (Veepee) en misant sur une clientèle âgée entre 18 et 35 grâce à une forte présence sur Instagram. « On remet en scène les produits des marques. On s’est beaucoup développés sur Instagram pour toucher notre coeur de cible avec un compte qui revendique aujourd’hui 220 000 abonnés », met en avant le fondateur.

Retrouvez l’interview complète d’Edouard Caraco, cofondateur de The Bradery :

