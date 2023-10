Quand l’augmentation des tarifs tourne au cauchemar, l’exemple de UNITY

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Unity Software Inc, un acteur américain d’outils de développement de jeux vidéo, a été confronté depuis début septembre, à une controverse suite à l’annonce d’une hausse de prix significative et de changements dans sa structure tarifaire. La décision, qui a suscité un tollé parmi les développeurs et les utilisateurs, met en lumière les défis auxquels les entreprises peuvent être confrontées lorsqu’elles modifient de manière substantielle leur modèle de tarification.

Ainsi Unity a annoncé qu’elle commencerait à facturer les clients pour chaque nouvelle installation de leur jeu au-delà d’un certain seuil, une décision qui a déclenché des protestations généralisées dans la communauté des développeurs. Plusieurs créateurs de jeux vidéo ont même déclaré qu’ils boycotteraient Unity jusqu’à ce que ces nouveaux tarifs soiet modifiés. La situation a été exacerbée par des problèmes de communication et des clarifications successives qui ont semé la confusion et la frustration parmi les utilisateurs et les partenaires.

La réaction négative a été très rapide et d’une intensité inattendue, culminant avec des menaces de mort. Cette situation inédite a conduit à la fermeture de deux bureaux et au report d’une réunion générale pour statuer sur les changements de tarification. Le PDG, John Riccitiello, au centre de la tempête, a tant bien que mal essayer de maintenir la confiance à la fois en interne et en externe.

Face à une opposition massive, Unity a fait marche arrière sur plusieurs aspects majeurs de la hausse des prix. Selon les informations révélées par Bloomberg, un nouveau plan provisoire limiterait les frais à 4% du revenu d’un jeu pour les clients générant plus de 1 million de dollars, et les installations comptabilisées pour atteindre le seuil ne seraient pas rétroactives. Unity a également présenté des excuses publiques et a annoncé des changements à venir dans sa politique de tarification.

Pour éviter une panique boursière, John Riccitiello, PDG de Unity Software vient de démissionner. Par voie d’un communiqué de presse, Unity a annoncé que James M. Whitehurst était nommé PDG et président par intérim de la société. Unity publiera les résultats financiers du troisième trimestre 2023 après la clôture du marché le jeudi 9 novembre 2023.