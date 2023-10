[SEED] 3 millions de dollars pour KESTRA afin de développer sa solution d’orchestration de données

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

Kestra, une plateforme d’orchestration open-source, veut s’imposer comme une solution incontournable pour une multitude d’utilisateurs, allant des développeurs de logiciels aux ingénieurs de données, en simplifiant et unifiant leurs besoins en matière d’automatisation et d’orchestration dans divers domaines.

Depuis son lancement, Kestra a oeuvré pour construire une communauté d’utilisateurs et de contributeurs dynamique autour d’un projet open-source. Ainsi la plateforme a gagné une traction significative, avec des milliers d’entreprises, des startups aux grandes entreprises telles que Huawei, Leroy Merlin et Decathlon, orchestrant leurs charges de travail critiques avec Kestra.

Actions préférentielles, Post-money valuation, Ratchet … Découvrez les nouveaux mots clés du capital risque dans notre lexique du capital investissement

L’approche innovante de Kestra en matière d’orchestration vise à répondre aux problématiques posées par l’hyper-spécialisation dans divers domaines. La plateforme offre une plateforme de développement polyvalente et indépendante du langage, tout en fournissant une interface utilisateur intuitive adaptée aux acteurs terrain.

Kestra prône la compatibilité linguistique, prenant en charge des tâches écrites dans une multitude de langages de programmation, dont Python, R et Node.js. Les flux de la plateforme peuvent fonctionner n’importe où, de votre ordinateur portable à un cluster Kubernetes dans un cloud public, grâce à un écosystème d’intégrations extensible.

Kestra utilise une interface YAML déclarative, démocratisant l’orchestration et permettant la participation de développeurs utilisant diverses piles technologiques. Le produit apporte les meilleures pratiques d’Infrastructure as Code à tous les workflows, assurant que tout peut être contrôlé par version et gouverné en utilisant les meilleures pratiques d’ingénierie logicielle.

Les utilisateurs peuvent construire leur premier workflow programmé ou déclenché par un événement en quelques minutes via son interface utilisateur intuitive ou son API.

Sous la direction des co-fondateurs Emmanuel Darras (CEO) et Ludovic Dehon (CTO), Kestra a réussi à lever 3 millions de dollars de financement, co-dirigé par ISAI, Axeleo Capital, et plusieurs business angels.