Quelle est l’histoire de la solution de communication Skype?

Skype est une entreprise de communication en ligne fondée en 2003 par Niklas Zennström et Janus Friis. Avec deux développeurs estoniens, Ahti Heinla et Priit Kasesalu, ils voulaient pouvoir communiquer avec leurs amis et leur famille sans avoir à payer des frais élevés pour les appels internationaux. Ils ont donc développé une application de voix sur IP qui permettait de passer des appels gratuits sur Internet

Skype a rapidement gagné en popularité en raison de sa qualité audio et vidéo, ainsi que de sa simplicité d’utilisation et de sa commodité, ce qui en a fait un outil indispensable pour les communications personnelles et professionnelles.

En 2005, Skype a été acheté par eBay pour 2,6 milliards de dollars.

En 2011, Microsoft a acheté Skype pour 8,5 milliards de dollars. Cette acquisition a été considérée comme un mouvement stratégique pour Microsoft, car Skype était l’une des applications de communication les plus populaires au monde, avec plus de 600 millions d’utilisateurs actifs mensuels.

Après l’acquisition, Microsoft a intégré Skype à divers produits, notamment Windows, Xbox et Office. Cela a permis à Microsoft de développer des solutions de communication plus complètes pour les entreprises et les consommateurs.

Depuis lors, Skype a continué à élargir ses services pour inclure des fonctionnalités telles que la messagerie instantanée, le partage d’écran, les appels d’affaires et les appels en groupe. Aujourd’hui, Skype est utilisé par des millions de personnes dans le monde entier pour rester en contact avec leurs amis, leur famille et leurs collègues, ce qui en fait l’une des plateformes de communication en ligne les plus populaires et les plus fiables.