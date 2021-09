PropTech : le Français AOS lève 9 millions d’euros et devient Saqara

Lancée en 2017 par Alexandre Brochot et Thomas Cassou, l’entreprise s’est spécialisée dans la digitalisation des appels d’offres dans le secteur du bâtiment et de la construction.

Saqara a enregistré une croissance annuelle de 200% et compte aujourd’hui 120 collaborateurs. Elle revendique plus de 500 clients, 50 000 utilisateurs et plus de 25 000 entreprises du BTP référencées