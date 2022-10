En l’espace de 30 ans les espaces de travail ont connu de nombreuses reconfiguration au fil de l’accélération d’une transformation des métiers et des organisations.

Fini le cubicle, place à des espaces plus expérientiels en phase avec de nouveaux rapports au temps, à l’espace, au collectif et à la performance.

A l’occasion de la publication d’une étude de La Fabrique Spinoza sur les nouveaux espaces de travail et le réengagement des collaborateurs, nous recevons Nicolas Micallef, co Fondateur avec Jules Dubois, de Factory, un acteur de l’immobilier qui propose un modèle innovant de recherche et de création de lieux qui allie design, expérience utilisateur et enjeux financiers. Depuis sa création Factory a réalisé plus de 350 projets réalisés à Paris et en région parisienne pour de nombreux acteurs de la tech et des entreprises en transformation, à l’instar de Voodoo, Sorare ou encore Total Digital Factory.

Quels doivent être les principes qui guident un projet de changement d’espaces de travail, notamment en rapport aux demandes croissante sur le bien être, et bien entendu de santé? Quelles sont les transformations qu’impliquent la digitalisation des métiers? Autant de questions auxquelles répond Nicolas Micallef dans ce nouvel épisode de FUTURE OF WORK.

Vous pouvez télécharger l’étude très complète (166 pages) sur les nouveaux espaces de travail et le réengagement des collaborateurs proposée par Factory en partenariat avec la Fabrique Spinoza sur cette page

