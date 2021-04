Nécessité de travailler de plus en plus vite, de se former en continu… Les besoins en outils des développeurs pour répondre à ces enjeux n’ont cessé de s’accentuer ces dernières années.

«L’évolution des besoins des développeurs est étroitement liée à l’accélération du rythme des innovations que nous avons vue ces dernières années, que ce soit avec le cloud, le big data, l’intelligence artificielle ou encore les data sciences», développe Delphine Massenhove, Marketing Manager France pour JetBrains. Fondée en 2000, l’entreprise est spécialisée dans la création d’outils intelligents qui facilitent le travail des développeurs et augmentent leur productivité. Aujourd’hui, plus de 10 millions de développeurs dans le monde les utilisent.

Pour se maintenir à niveau, la plupart des développeurs ont, entre autres, l’habitude de faire de la veille technologique et de se former en continu, mais pour être performants et progresser ils ont besoin d’outils riches en fonctionnalités et intégrant les dernières évolutions technologiques. «Il leur faut des outils qui au fur et à mesure vont intégrer les dernières innovations, les derniers langages de programmation et frameworks, pour vraiment leur permettre de se familiariser rapidement avec les dernières technologies et de les maîtriser», explique Delphine Massenhove.

Retrouvez l’interview complète de Delphine Massenhove, marketing manager France pour JetBrains

Listen to « Quels outils pour faciliter le travail des développeurs? » on Spreaker.

Des environnements de développement intégrés aux langages de programmation

Concrètement, à quoi ressemblent ces outils? Pour accompagner les développeurs de logiciels, on parle déjà d’IDE. Ces environnements de développement intégrés leur permettent de pouvoir travailler plus efficacement sur une seule plateforme tout en profitant de fonctionnalités intelligentes comme la saisie semi-automatique ou encore la détection d’erreurs à la volée. JetBrains en propose actuellement dix, pour les langages de programmation les plus populaires: IntelliJ IDEA pour Java, PyCharm pour Python ou encore WebStorm pour JavaScript.

A cela s’ajoutent des services et plugins de développement, des outils .NET et Visual Studio, ainsi que des frameworks. JetBrains a la particularité de proposer elle-même des langages. L’entreprise est ainsi à l’origine du langage de programmation Kotlin, qui compte aujourd’hui 5 millions d’utilisateurs dans le monde et a été désigné par Google comme son langage favori pour le développement d’applications Android.

Si JetBrains compte 99 des 100 entreprises figurant au classement Fortune Top 100 parmi ses clients, l’entreprise s’adresse aussi aux startups, ainsi qu’aux développeurs individuels, pour lesquels elle a des offres adaptées. «JetBrains a commencé en tant que startup. Encourager l’innovation et l’entrepreneuriat fait vraiment partie de nos valeurs», insiste Delphine Massenhove.

Mettre le développement (aussi) au cœur des outils de travail collaboratif

Pour accompagner les développeurs, d’autres solutions ont particulièrement pris leur sens pendant cette crise du Covid-19: les outils collaboratifs. Sur ce front là, JetBrains a lancé l’année dernière « Code With Me », un outil de programmation et de développement collaboratif qui permet de partager un projet ouvert dans son IDE avec d’autres personnes et de travailler dessus ensemble à distance en temps réel. Ces dernières n’ont pas forcément besoin de disposer d’un IDE car elles peuvent accéder au projet simplement via un lien partagé par l’hôte de la session de travail. De quoi favoriser la connexion et les échanges entre les membres d’équipes travaillant dans des endroits différents.

Et puisque le travail à distance est appelé à s’ancrer davantage dans les habitudes pour tous les corps de métier, l’entreprise basée à Prague a aussi lancé Space : une solution de collaboration intégrée et tout-en-un comprenant un ensemble d’outils et de fonctionnalités pour la gestion des équipes, des projets et des communications, qui s’adresse non seulement aux développeurs de logiciels mais aussi aux équipes d’autres domaines comme le marketing, la vente ou les RH.

«Pour un développeur, a voir un bon portfolio de projets Github vaut tous les CVs du monde»

Autre enjeu non négligeable dans le secteur du développement: la formation. Que cela soit pour les novices ou pour ceux qui souhaitent se perfectionner. JetBrains apporte sa pierre à l’édifice dans ce domaine avec « JetBrains Academy ». Il s’agit d’un environnement d’apprentissage intégré basé sur les projets. Celui-ci permet aux utilisateurs d’apprendre la programmation en suivant des cours, et de les mettre en pratique en parallèle en créant des applications.

«Nous pensons vraiment qu’apprendre la programmation repose sur la pratique. Nous sommes convaincus que ce qui importe pour un développeur est d’avoir un bon portfolio de projets Github», explique Delphine Massenhove. «Cela vaut tous les CVs du monde».

JetBrains propose aujourd’hui une trentaine de produits pour accompagner les développeurs.