Trottinettes électriques: la startup franco-néerlandaise Dott lève 70 millions d’euros auprès de Sofina

Face à des géants européens de la micro-mobilité comme Tier Mobility ou Bolt, la startup franco-néerlandaise Dott lève 85 millions de dollars (70 millions d’euros) en série B auprès du fonds belge Sofina, avec la participation notamment d’EQT Ventures, Prosus Ventures, Aberdeen Standard Investments, Expon Capital, Felix Capital, FJ Labs, Invest-NL, McRock Capital et Quadia. Dott ambitionne de devenir à son tour un champion européen sur ce secteur très concurrentiel.

Lancé en 2018 par deux Français, Henri Moissinac et Maxim Romain, Dott dispose d’une flotte de plus de 30 000 trottinettes électriques à travers 5 pays (Belgique, France, Allemagne, Italie et Pologne), dans de grandes villes comme Bruxelles, Paris, Lyon ou Milan. La startup, qui développe également des vélos électriques en free floating, entend lancer sa flotte dans ces villes européennes dès cet été.

Disposant d’un siège technique et administratif à Amsterdam et d’une direction opérationnelle à Paris, Dott souhaite notamment se développer en Espagne et au Royaume-Uni grâce à son nouveau financement. « Nous sommes confiants quant à notre futur partenariat avec Dott », commente Harold Boël, PDG de Sofina. «Nous avons été impressionnés par la direction et nous sommes impatients d’aider l’entreprise à façonner l’avenir du transport urbain, dans un contexte où il est clair que la mobilité urbaine conventionnelle ne peut être maintenue ».

La startup européenne devra cependant faire face aux géants du secteur, à l’instar de l’Américain Bird, qui a récemment annoncé son intention de miser 125 millions d’euros sur son déploiement européen, ou de champions locaux comme la startup berlinoise Tier Mobility, qui a levé 250 millions de dollars auprès de SoftBank en novembre dernier. On peut également citer le Suédois Voi, qui a récolté 160 millions de dollars en décembre dernier, et l’Estonien Bolt, qui misent chacun beaucoup sur le marché européen.

