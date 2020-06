Retail: comment booster son trafic grâce au SMS marketing d’acquisition

Dans le contexte actuel, il est plus que jamais important pour les commerces et les réseaux de développer leur communication de proximité et leur visibilité locale. Le drive to store est devenu un enjeu majeur pour les entreprises souhaitant acquérir une nouvelle clientèle. Le SMS s’impose désormais comme un levier incontournable pour l’acquisition locale.

Grâce à sa base de données opt’in RGPD compliant, Wellpack vous permet de toucher jusqu’à 25 millions de contacts en France métropolitaine. Un SMS est lu dans les 4 minutes suivant sa réception sur le mobile du destinataire avec un taux de mémorisation exceptionnel de 60% (données Médiamétrie). Savez-vous que 58% des Français se sont rendus en point de vente suite à la réception d’un SMS, e-mail, publicité sur un site, une application ou une notification via une application.

Compte tenu de ces nouveaux enjeux, Wellpack a profité de ces 3 mois de confinement pour renforcer son offre avec davantage d’optimisation et de personnalisation de vos campagnes SMS : trafic auto avec Waze, mesure d’efficacité en magasin, lookalike par Ermes.

SMS et Waze : un partenariat unique au coeur du drive to store

Ce partenariat confère aux marques une offre complète pour acquérir un maximum de trafic en magasin. L’application Waze à travers Waze Ads apporte aux annonceurs la possibilité de faire de la publicité sur l’application au moment où les conducteurs se trouvent à proximité des points de vente. Complémentaire au SMS, l’application Waze permet de mettre en avant les enseignes grâce à un référencement basé sur la géolocalisation. C’est une opportunité unique pour les annonceurs d’accroître leur visibilité locale et faciliter la venue des prospects en magasin. Le SMS couplé à la publicité sur Waze double l’impact de vos campagnes drive to store.

Retency : première solution de mesure d’impact des campagnes pluri-medias

Wellpack collabore avec Retency, la seule solution à proposer une mesure d’efficacité in-store des campagnes pluri-médias. Grâce à Retency, Wellpack peut mesurer « l’attractivité » visiteur en magasin et optimiser les prises de décisions publicitaires et marketing sur la base de mesures pertinentes et comparables (nombre de visiteurs exposés à la campagne s’étant rendus en magasin). Le procédé Retency a été validé par la CNIL. Cette collaboration permet de faire certifier par un tiers mesureur indépendant les performances et les mesures réelles de l’impact des campagnes SMS Drive to store opérées par Wellpack.

Lookalike Ermes : data et AI pour une meilleure exploitation de vos données

Wellpack intègre le ciblage comportemental et Lookalike à son offre par le biais de son partenaire privilégié avec Ermes, la plateforme data nouvelle génération qui exploite au mieux vos données par des technologies d’onboarding, des connecteurs médias enrichis en AI, et conformes au RGPD. Ermes aide à réaliser des campagnes digitales et hors média (Isa, SMS, TMK) et crée des cibles affinitaires pour optimiser ses campagnes et mieux mesurer leur efficacité selon les leviers. Grâce à Ermes, synchronisez votre base aux 25 millions de profils de la base Wellpack enrichie sur 360 critères de segmentation et découvrez les profils qui ressemblent le plus à ceux de vos clients pour affiner votre ciblage et lancer vos campagnes de prospection par SMS.

Packs acquisition statique et mobilité, tiers de mesure indépendant CNIL compliant, ciblage comportemental via sms, Wellpack propose désormais une offre unique et complète à ses clients pour des campagnes SMS optimales. Vous souhaitez en savoir plus, ne ratez pas notre prochain webinar le 25 juin, animé par Nicolas Ruchon, Key Account Manager Wellpack.

https://www.frenchweb.fr/webinar-wellpack-sms/401817#gsc.tab=0