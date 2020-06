[DIRECT] « Dans la Tech, les leaders sont stables et partagent le monde en deux »

La Fintech Wirecard admet qu’1,9 milliard d’euros sont introuvables etretire ses résultats

La fintech Wirecard a admis lundi qu’1,9 milliard d’euros inscrit à son bilan mais que les auditeurs n’avaient pas été en mesure de certifier « n’existe très probablement pas ». Cette annonce nourrit les soupçons de fraude qui ont conduit à la démission de son patron. La fintech a préféré retiré son résultat provisoire de 2019 publié en février. Les actions de Wirecard ont chuté de 47,7% , après avoir chuté d’environ 90% la semaine dernière. La société de paiement envisage maintenant une restructuration à grande échelle dans le but de survivre.

Seulement 2,7% des cadres supérieurs de 10 grandes entreprises Tech sont noirs

En moyenne, seulement 2,7% des cadres supérieurs de 10 grandes entreprises de technologie sont noirs, selon des dossiers déposés auprès de la U.S.Equal Employment Opportunity Commission. Le nombre exact varie considérablement: de 1% ou moins chez Apple, Microsoft et Salesforce. 6% chez Airbnb et Slack.

Le Conseil d’Etat demande plus de transparence à Health Data Hub

Le Conseil d’État demande plus de transparence sur les données de santé pour la recherche. Il a demandé vendredi plus de transparence sur ses pratiques à la toute nouvelle plate-forme publique collectant des données de santé pour la recherche (Health Data Hub), contestée pour avoir choisi Microsoft pour héberger ses données. Dans un jugement rendu vendredi, le Conseil d’Etat a demandé à la plateforme d’afficher « sous cinq jours » sur son site internet le fait que les données de santé qu’elle accueille peuvent faire l’objet d’un « possible transfert (…) hors de l’Union européenne », en lien avec l’hébergement des données chez Microsoft.

Deux interviews : Philippe Delmas et George Aoun

Nous recevons aujourd’hui Philippe Delmas, ancien vice-président d’Airbus, et auteur du livre « Un pouvoir implacable et doux : la Tech ou l’efficacité pour seule valeur ». Dans son essai, il défend en effet l’idée selon laquelle la Tech a créé un modèle économique nouveau qui a été accéléré par la crise du Covid.

Nous continuons avec Georges Aoun, co-fondateur de Concilio qui propose une plateforme d’accompagnement santé personnalisé pour les entreprises, la digitalisation du secteur de la santé qui s’est fortement accélérée avec la crise du Covid.

