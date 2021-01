RH: Salesforce mène un tour de table de 15 millions de dollars dans cette startup indienne

La plateforme de gestion des ressources humaines Darwinbox lève 15 millions de dollars en série C auprès notamment de Salesforce Ventures, Lightspeed India et Sequoia Capital India. Cette opération porte le financement total de l’entreprise à près de 35 millions de dollars.

Fondé en 2015 par Chaitanya Peddi, Jayant Paleti et Rohit Chennamaneni, Darwinbox s’est imposé comme un logiciel de référence dans les entreprises asiatiques. Il revendique en effet plus de 500 entreprises clientes dont le géant indonésien du e-commerce Tokopedia, la FinTech indienne Paytm, le Singapourien Zilingo, Puma ou encore Adani. Basée sur le cloud, sa solution a permis à ces entreprises d’organiser le télétravail pendant la pandémie de Covid-19.

Accélération de la transition numérique

Aujourd’hui, la startup indienne ambitionne de se développer plus largement en Asie du Sud-Est. Depuis son dernier financement en 2019, Darwinbox revendique une croissance de ses revenus de plus de 300%. « L’adoption du cloud en Asie se développe à un rythme monumental et la pandémie n’a fait qu’amplifier l’importance du passage au numérique », commente Alex Kayyal, Partner et responsable international de Salesforce Ventures.

Il s’agit pour Salesforce de l’un de ses rares investissements en Asie. Le géant américain, qui a récemment misé 27,7 milliards de dollars dans l’acquisition de la messagerie d’entreprise Slack, poursuit sa conquête d’un marché en plein essor. « L’Inde abrite l’une des populations les plus jeunes du monde, et d’ici 2050, elle devrait représenter plus de 18% de la population mondiale en âge de travailler », explique Arundhati Bhattacharya, présidente et directrice générale de Salesforce India. « Cela rend incroyablement importantes les plateformes technologiques comme Darwinbox, qui se concentre sur les collaborateurs ».

Darwinbox : les données clés

Fondateurs: Chaitanya Peddi, Jayant Paleti et Rohit Chennamaneni

Création: 2015

Siège social: Hyderabad, Inde

Secteur: HR Tech

Financement: 15 millions de dollars en série C auprès notamment de Salesforce Ventures, Lightspeed India et Sequoia Capital India.