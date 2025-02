Romain Achard (The Ramp) : « La publicité locale doit s’adapter à un marché en pleine mutation »

Nous vous l’annoncions la semaine passé, The Ramp s’unit à DataVenture pour redéfinir le marketing local digital. Une opération qui s’inscrit dans une dynamique plus large, puisque DataVenture avait déjà rejoint en 2023 le groupe EDG, dirigé par Vincent Klingbeil. L’occasion nous est donnée pour parler de marketing local et comment les marques peuvent développer une communication très fine sur les principaux réseaux et apps grâce à des solutions comme The Ramp. Pour en parler plus en détail nous avons invité Romain Achard, CEO de The Ramp





The Ramp répond à un besoin clé des enseignes : déployer et piloter des campagnes publicitaires point de vente par point de vente de manière automatisée. Contrairement aux solutions classiques de Google ou Meta, qui opèrent à l’échelle nationale ou régionale, The Ramp permet une gestion granulaire des campagnes sur l’ensemble des canaux digitaux (display, social, audio, TV segmentée).

Les enseignes comme McDonald’s, Sport 2000 ou Kingfisher utilisent cette plateforme pour allouer des budgets publicitaires de manière dynamique, en fonction des performances de chaque magasin et de la zone de chalandise. Cette approche agnostique permet une optimisation en temps réel sur plusieurs inventaires publicitaires, en fonction de leur efficacité.

Un levier de croissance stratégique avec DataVenture

Si The Ramp s’est imposé sur le volet publicitaire, le marketing local ne saurait se limiter à l’achat d’espaces. La relation client (CRM, SMS, emailing) joue un rôle essentiel dans l’activation et la fidélisation des consommateurs. C’est dans cette perspective que s’inscrit le rapprochement avec DataVenture, qui apporte son expertise en gestion des interactions client.

Cette fusion répond à une transformation structurelle du marché. La fin annoncée du prospectus papier, avec des initiatives réglementaires comme OUI Pub, et la hausse des coûts de distribution physique ont accéléré l’adoption des solutions numériques par les enseignes. En unissant leurs forces, The Ramp et DataVenture couvrent l’ensemble du spectre du marketing local digital : de la création de trafic en magasin à la gestion de la relation client.

L’intégration dans EDG : une décision pragmatique

Ce rapprochement s’inscrit dans une stratégie plus large avec l’intégration de DataVenture dans le groupe EDG en 2023. Cette holding, qui réunit plusieurs entreprises technologiques, fonctionne sur un modèle entrepreneurial, en laissant aux entités acquises une autonomie opérationnelle tout en leur offrant des moyens accrus pour se développer.

L’enjeu pour le nouvel ensemble est de renforcer sa proposition de valeur face à une fragmentation croissante des canaux digitaux. La diversification des leviers (CTV, audio digital, social) et l’émergence de l’intelligence artificielle dans l’optimisation des campagnes imposent une orchestration plus fine des stratégies marketing.

Dans un secteur où la maîtrise de la chaîne publicitaire devient un avantage concurrentiel, The Ramp et DataVenture visent à s’imposer comme un chef d’orchestre global du marketing local. Un positionnement clé à l’heure où les enseignes recherchent des solutions unifiées pour maximiser l’impact de leurs campagnes.